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Даниил Серохвостов: «Здоровье уже лучше, герпес прошел, воспаление в горле тоже ушло. Попросился пробежать смешанную эстафету»

Даниил Серохвостов рассказал, что ему обидно пропускать гонки Кубка сильнейших.

Биатлонист из-за болезни пропустил спринт, гонку преследования и индивидуальную гонку в Раубичах. 

– Как твое здоровье?

– Сейчас лучше уже, герпес прошел, воспаление в горле тоже ушло, только нос чуть‑чуть заложен. Это остатки.

– То есть у тебя, помимо герпеса, была еще какая-то простуда?

– Да. Если бы был обычный герпес, я бы побежал, но у меня горло покраснело, аденоиды опухли, воспалились. И врач сказал, что бежать не стоит.

– Когда ты смотрел, сидя в номере, как парни бегут, по‑разному выступают, какие чувства были?

– Я злился, что я заболел и не получается выступить здесь. Где‑то не досмотрел, поэтому заболел. Досада была и злость на себя, потому что такой крупный старт здесь, плюс я еще планировал биться за очки Кубка содружества. Но так как я здесь не бегу, все.

Я, по‑моему, вторым или третьим шел до Раубичей, а сейчас я даже в шестерку не вхожу. Плюс то, что летом я пропустил, у меня и так мало очков, а тут еще этот старт вылетел.

– Когда смотрел, как побеждал Антон Смольский, было ощущение, что тебе было бы по силам с ним бороться, или Антон был реально очень силен?

– Было обидно. Я смотрел и думал, что по ходу сезона Антон только разгонялся и разгонялся. Мне было интересно посмотреть, насколько он здесь силен будет.

Если же об Эдике Латыпове говорить, о том, что у них одинаковый ход, Эдик в сезоне мне 20 секунд примерно проигрывал, даже иногда больше, я думал, когда смотрел спринт, что смог бы выиграть даже с ошибкой.

– Единственный шанс пробежать здесь – это большая смешанная эстафета в субботу?

– Ну да. Пока я себя не чувствую настолько хорошо, чтобы даже на эстафету выйти, но я попросился и сказал, что точный ответ Юрию Михайловичу в пятницу дам, смогу или нет. Я с утра тренировку проведу, и, если что, можно меня заменить. Сделаю небольшую развивающую тренировку, пойму, мышцы тянут или нет.

Но болезнь у меня достаточно легко прошла, быстро. К счастью, без температуры. Горло полностью перестало болеть. Четыре дня, получается, я хворал, —сказал Серохвостов в эфире программы «Все на Матч!».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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