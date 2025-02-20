«Мироновой нужно вернуться в спорт для самой себя. Думаю, она стремится к результатам». Шашилов о биатлонистке

Михаил Шашилов оценил перспективы биатлонистки Светланы Мироновой.

Мироновой 30 лет, она призер Олимпийских игр и этапов Кубка мира. В текущем сезоне спортсменка занимает 18-е место в общем зачете Кубка России.

– Вы все еще верите в то, что Светлана Миронова может вернуться?

– Каждому свое. У нее своя Олимпиада уже была, и ей нужно вернуться в спорт, прежде всего для самой себя. Она попадает на пьедестал – это дорогого стоит. Человек оживился, у человека новая жизнь. Сейчас она переболеет, и мы что-то попытаемся показать в Ханты-Мансийске.

Это жизнь. Человек же не брошен, жизнь продолжается. Она поступила в институт на психологию, у нее есть интерес. Мы беседовали, и я сказал: «Уж тебе-то, с твоими взлетами и падениями, точно есть что рассказать людям». Она согласилась, что есть, и я рад тому, что она приняла это решение, поступила в институт и сейчас занимается этим с утра до вечера.

– Если у нее новая жизнь, ей самой-то интересно снова выступать на топ-уровне?

– Конечно. Мы каждый день на связи. В понедельник она впервые за последние десять дней встала на лыжи, откаталась два часа. Думаю, что в Златоуст я уже ее привезу, а там посмотрим на состояние, решим – поднять ее в горы, чтобы она в Ханты-Мансийске поддержала нас и что-то показала, или действовать иначе. Я думаю, она стремится к этому, к возвращению и результатам, – сказал тренер сборной России Шашилов .