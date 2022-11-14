Артем Истомин: «У Мироновой есть серьезные отклонения по здоровью. Даже если она пропустит сезон, я точно не расстроюсь»

Тренер сборной России Артем Истомин высказался о том, что биатлонистка Светлана Миронова пропустит начало сезона из-за проблем со здоровьем.

– На Светлану Миронову делались большие ставки. Но она в итоге не готова к сезону, тренируется отдельно, ее состояние непонятно. Вы как тренер сделали все, чтобы этого избежать?

– Многие лидеры мирового биатлона посвящают сезон тому, чтобы восстановиться, прежде всего психологически. Даже два года думать только об Олимпиаде, настраиваться на нее и готовиться к этому старту – огромная нагрузка. А если это не два года, а три или четыре?

Чтобы подготовиться к следующим Играм, нужно перезагрузить себя, это первый момент. Все же понимают, сколько лет будет Свете в 2026-м. Второй момент, у нее есть серьезные отклонения по здоровью. Врачи это понимают и делают все, чтобы восстановить спортсменку.

А мы как тренеры сделали все, чтобы не давить на нее, не заставлять. Я не стал говорить ей о том, что она должна, обязана тренироваться. Все же было видно по биохимии. Мы с Виталием Викторовичем (Норицыным) вызвали Свету, спокойно с ней поговорили, она поблагодарила нас за то, что не стали ее давить нагрузками.

В данный момент она работает по своему состоянию. Рекомендации все она получила, у нас постоянный контакт. Как только Миронова позвонит и скажет, что готова работать, мы будем заниматься дальнейшим планированием. Света – не та спортсменка, которую нужно мотивировать, подстегивать, она сама для себя главный мотиватор.

Главное, чтобы она восстановилась по здоровью. Света очень тонко чувствует свой организм. В самом начале подготовки к сезону она сразу сказала – что-то не так. Затем ее подозрения подтвердились результатами биохимии и выводами врачей.

– Вы не исключаете, что Светлана пропустит сезон полностью?

– Даже если это будет так, я от этого точно не расстроюсь. Для меня главное – ее здоровье. Если для этого потребуется целый сезон, значит, пусть пропускает. Если будет готова стартовать после Нового года – будем подводить ее к отдельным гонкам, – рассказал Истомин.