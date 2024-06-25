Миронова о серебре Олимпиады-2022: «Первое время я испытывала разочарование в себе. Много думала о том, что если бы не штрафной круг, мы могли выиграть золото»

Светлана Миронова рассказала о разочаровании после серебра Олимпиады-2022.

В Пекине российская биатлонистка стала серебряным призером женской эстафеты. Она бежала второй этап гонки и зашла на штрафной круг.

«Я была очень расстроена своим штрафным кругом. Я очень много думала о том, что если бы не этот штрафной круг, мы могли бы выиграть золото.

Но после я поняла, что все сложилось так, как должно было сложиться – не больше, не меньше.

Скажу честно, первое время я испытывала разочарование в себе – что у меня не все получилось. Но тогда Ульяна (Нигматуллина) ко мне подошла после своего этапа и сказала: «Света, я знаю, что ты сейчас очень расстроена, но не переживай, это все-таки команда – и мы работали все вместе». Спасибо Ульяне за это, это классная поддержка.

Когда мы уже поехали на награждение, когда мы были на пьедестале, это были невероятные эмоции. Ты стоишь на этом пьедестале, внизу очень много народу, на тебя светят софиты – это невероятное чувство. Я желаю каждому спортсмену пережить такие эмоции», – рассказала Миронова.