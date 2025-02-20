Михаил Шашилов: «Любому спортсмену всегда нужен стресс. Самое страшное, когда придется выезжать на Кубок мира, что такого стресса мы сейчас не испытываем»

Михаил Шашилов считает, что биатлонисткам нужен «стресс» перед Кубком мира.

С марта 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Любому спортсмену, даже сильному, всегда нужен стресс. Чтобы все эти ощущения не забывать, быть к ним готовым. Это самое страшное, когда придется выезжать на Кубок мира, потому что такого стресса мы сейчас не испытываем, а он нужен сильным спортсменам, если возвращаться. Потому что возвращаться на Кубок мира нужно сразу хорошо», – сказал тренер женской сборной России Шашилов .