Михаил Шашилов: «Любому спортсмену всегда нужен стресс. Самое страшное, когда придется выезжать на Кубок мира, что такого стресса мы сейчас не испытываем»
Михаил Шашилов считает, что биатлонисткам нужен «стресс» перед Кубком мира.
С марта 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
«Любому спортсмену, даже сильному, всегда нужен стресс. Чтобы все эти ощущения не забывать, быть к ним готовым. Это самое страшное, когда придется выезжать на Кубок мира, потому что такого стресса мы сейчас не испытываем, а он нужен сильным спортсменам, если возвращаться. Потому что возвращаться на Кубок мира нужно сразу хорошо», – сказал тренер женской сборной России Шашилов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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