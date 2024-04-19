Ростовцев о сборной: «По сути, мы возвращаемся к старой советской системе с разделением на основную команду, молодежную и юниорскую»

Теги сборная России сборная России жен Павел Ростовцев Юрий Каминский Кристина Резцова Михаил Шашилов Полина Шевнина Артем Истомин Биатлон

Павел Ростовцев рассказал о формировании биатлонной сборной на следующий сезон.

Ранее стало известно, что в сборной России вернутся к формату основной и резервной команд.

– Исполком СБР не так давно утвердил новую схему сборных команд на следующий сезон. Кто именно готовил предложения?

– Такую структуру команды предложил я после консультаций со старшими тренерами, с наставниками сборных команд, региональными специалистами.

Юрий Каминский, Михаил Шашилов, Сергей Башкиров, Артем Истомин, Валерий Медведцев, Александр Касперович и многие другие меня в этом поддержали. А вот сам состав тренировочных групп – целиком прерогатива тренеров.

– Тогда объясните простыми словами, чем именно одна команда, которую предлагается сформировать сейчас, лучше двух групп под руководством разных специалистов и, соответственно, постоянной конкуренции между ними?

– Мы считаем, что конкуренция, о которой вы говорите и которая имелась на протяжении двух последних сезонов, сделала свое дело: позволила нам сформировать костяк из восьми-десяти спортсменов у мужчин и у женщин, которые имеют определенные перспективы на 2026 год.

Освободившиеся средства было бы целесообразно перенаправить уже на следующий олимпийский цикл. По сути, мы возвращаемся к старой советской системе с разделением на основную команду, молодежную и юниорскую.

– Нет опасения, что за бортом сборной останутся спортсмены, потенциально способные на высокий результат? Ведь в той же женской команде по ходу сезона появлялись самые непредсказуемые лидеры.

– Почти все, кто так или иначе обращал на себя внимание, оказались по итогам года в первой восьмерке. Но следует уточнить, что некоторые спортсмены сами отказались от централизованной подготовки. 

Например, Кристина Резцова высказала пожелание готовиться за счет региона, который она на текущий момент представляет.

Мы обсуждали это с главным тренером сборной Ханты-Мансийска, с заместителем губернатора ХМАО, и они приняли решение, что для Кристины будет полезнее остаться в региональной команде. Хотя, конечно же, она входит в число восьми лучших, – сказал вице-президент СБР.

В сборной России по биатлону вернутся к формату основной и резервной команд. Равнозначных групп тренеров в новом сезоне не будет

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10 комментариев
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Ростовцев не в курсе что Крис уже не в Хантах?
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Ответ Gondeira
Ростовцев не в курсе что Крис уже не в Хантах?
Кристи можно понять, она и соревноваться хочет и детей воспитывать сама и если это получится ее можно считать величайшей биатлонисткой, но я таких примеров не знаю, надеюсь у Кристины получится.
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Ответ Daniyar8
Какая разница, она все равно в сборной не будет готовится
Большая. Он руководитель и руку должен держать на пульсе событий в сборной и около.
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Ответ притвиц
Кристи можно понять, она и соревноваться хочет и детей воспитывать сама и если это получится ее можно считать величайшей биатлонисткой, но я таких примеров не знаю, надеюсь у Кристины получится.
"величайшей биатлонисткой" она бы была если бы все это делала сама без посторонней помощи. А когда у тебя своя мини-команда, протекция и связи родителей, когда вокруг тебя одной крутится куча народу и когда только на тебя одну тратится немало денег (Ханты не самый бедный регион), то все это уже не выглядит подвигом, а скорее закономерностью.
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Ответ притвиц
Кристи уезжает из Хантов поближе к семье, к детям и пытается сделать две вещи- воспитывать детей и завоевывать медали в биатлоне, на мой взгляд это вещи не совместимые , а пока закономерность это неудачный сезон, на концовку которого она просто забила.
Вот именно, сидеть с двумя маленькими детьми и рассекать на трассах это вещи несовместимые. Значит, этот вопрос у нее решен (кому сидеть с детьми).
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Разрушители биатлона(((
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Якорь тянет на дно, как и должно быть. Рюмочный женераль не для того чтобы думать о рос.биатлоне в СБР устроился.
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Ответ Gondeira
Ростовцев не в курсе что Крис уже не в Хантах?
Какая разница, она все равно в сборной не будет готовится
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Ответ Basta777
"величайшей биатлонисткой" она бы была если бы все это делала сама без посторонней помощи. А когда у тебя своя мини-команда, протекция и связи родителей, когда вокруг тебя одной крутится куча народу и когда только на тебя одну тратится немало денег (Ханты не самый бедный регион), то все это уже не выглядит подвигом, а скорее закономерностью.
Кристи уезжает из Хантов поближе к семье, к детям и пытается сделать две вещи- воспитывать детей и завоевывать медали в биатлоне, на мой взгляд это вещи не совместимые , а пока закономерность это неудачный сезон, на концовку которого она просто забила.
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Ответ Basta777
Вот именно, сидеть с двумя маленькими детьми и рассекать на трассах это вещи несовместимые. Значит, этот вопрос у нее решен (кому сидеть с детьми).
Конечно, но Кристина такую попытку хочет сделать, иначе зачем из комфортных, обеспеченных Хантов уходить в Подмосковье где ни трасс ,ни биатлонных стрельбищ нормальных нет,
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