Ростовцев о сборной: «По сути, мы возвращаемся к старой советской системе с разделением на основную команду, молодежную и юниорскую»
Павел Ростовцев рассказал о формировании биатлонной сборной на следующий сезон.
Ранее стало известно, что в сборной России вернутся к формату основной и резервной команд.
– Исполком СБР не так давно утвердил новую схему сборных команд на следующий сезон. Кто именно готовил предложения?
– Такую структуру команды предложил я после консультаций со старшими тренерами, с наставниками сборных команд, региональными специалистами.
Юрий Каминский, Михаил Шашилов, Сергей Башкиров, Артем Истомин, Валерий Медведцев, Александр Касперович и многие другие меня в этом поддержали. А вот сам состав тренировочных групп – целиком прерогатива тренеров.
– Тогда объясните простыми словами, чем именно одна команда, которую предлагается сформировать сейчас, лучше двух групп под руководством разных специалистов и, соответственно, постоянной конкуренции между ними?
– Мы считаем, что конкуренция, о которой вы говорите и которая имелась на протяжении двух последних сезонов, сделала свое дело: позволила нам сформировать костяк из восьми-десяти спортсменов у мужчин и у женщин, которые имеют определенные перспективы на 2026 год.
Освободившиеся средства было бы целесообразно перенаправить уже на следующий олимпийский цикл. По сути, мы возвращаемся к старой советской системе с разделением на основную команду, молодежную и юниорскую.
– Нет опасения, что за бортом сборной останутся спортсмены, потенциально способные на высокий результат? Ведь в той же женской команде по ходу сезона появлялись самые непредсказуемые лидеры.
– Почти все, кто так или иначе обращал на себя внимание, оказались по итогам года в первой восьмерке. Но следует уточнить, что некоторые спортсмены сами отказались от централизованной подготовки.
Например, Кристина Резцова высказала пожелание готовиться за счет региона, который она на текущий момент представляет.
Мы обсуждали это с главным тренером сборной Ханты-Мансийска, с заместителем губернатора ХМАО, и они приняли решение, что для Кристины будет полезнее остаться в региональной команде. Хотя, конечно же, она входит в число восьми лучших, – сказал вице-президент СБР.
В сборной России по биатлону вернутся к формату основной и резервной команд. Равнозначных групп тренеров в новом сезоне не будет