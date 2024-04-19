Ростовцев о сборной: «По сути, мы возвращаемся к старой советской системе с разделением на основную команду, молодежную и юниорскую»

Павел Ростовцев рассказал о формировании биатлонной сборной на следующий сезон.

Ранее стало известно, что в сборной России вернутся к формату основной и резервной команд.

– Исполком СБР не так давно утвердил новую схему сборных команд на следующий сезон. Кто именно готовил предложения?

– Такую структуру команды предложил я после консультаций со старшими тренерами, с наставниками сборных команд, региональными специалистами.

, , Сергей Башкиров, , Валерий Медведцев, Александр Касперович и многие другие меня в этом поддержали. А вот сам состав тренировочных групп – целиком прерогатива тренеров.

– Тогда объясните простыми словами, чем именно одна команда, которую предлагается сформировать сейчас, лучше двух групп под руководством разных специалистов и, соответственно, постоянной конкуренции между ними?

– Мы считаем, что конкуренция, о которой вы говорите и которая имелась на протяжении двух последних сезонов, сделала свое дело: позволила нам сформировать костяк из восьми-десяти спортсменов у мужчин и у женщин, которые имеют определенные перспективы на 2026 год.

Освободившиеся средства было бы целесообразно перенаправить уже на следующий олимпийский цикл. По сути, мы возвращаемся к старой советской системе с разделением на основную команду, молодежную и юниорскую.

– Нет опасения, что за бортом сборной останутся спортсмены, потенциально способные на высокий результат? Ведь в той же женской команде по ходу сезона появлялись самые непредсказуемые лидеры.

– Почти все, кто так или иначе обращал на себя внимание, оказались по итогам года в первой восьмерке. Но следует уточнить, что некоторые спортсмены сами отказались от централизованной подготовки.

Например, высказала пожелание готовиться за счет региона, который она на текущий момент представляет.

Мы обсуждали это с главным тренером сборной Ханты-Мансийска, с заместителем губернатора ХМАО, и они приняли решение, что для Кристины будет полезнее остаться в региональной команде. Хотя, конечно же, она входит в число восьми лучших, – сказал вице-президент СБР.

В сборной России по биатлону вернутся к формату основной и резервной команд. Равнозначных групп тренеров в новом сезоне не будет