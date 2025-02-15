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  • Михаил Дегтярев: «IBU занимает радикальную позицию по недопуску россиян, что абсолютно необоснованно. Лучшая половина биатлона сейчас на Кубке сильнейших»
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Михаил Дегтярев: «IBU занимает радикальную позицию по недопуску россиян, что абсолютно необоснованно. Лучшая половина биатлона сейчас на Кубке сильнейших»

Дегтярев заявил, что IBU радикально настроен не допускать российских спортсменов.

Команды России и Беларуси сейчас соревнуются на Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах. В это же время в швейцарском Ленцерхайде проходит чемпионат мира по биатлону.

«Международный союз биатлонистов, к сожалению, занимает сейчас радикальную позицию [по недопуску], что абсолютно необоснованно. Мы видим сейчас недобросовестную конкуренцию.

Наши чемпионы и чемпионки, которые сейчас соревнуются в Раубичах, потенциально все могли быть чемпионами мира. Лучшая половина биатлона сейчас здесь, на Кубке сильнейших в Беларуси», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
Кубок сильнейших спортсменов
logoсборная России жен
сборная Беларуси
logoМихаил Дегтярев
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отстранение и возвращение России
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