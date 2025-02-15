Михаил Дегтярев: «IBU занимает радикальную позицию по недопуску россиян, что абсолютно необоснованно. Лучшая половина биатлона сейчас на Кубке сильнейших»
Дегтярев заявил, что IBU радикально настроен не допускать российских спортсменов.
Команды России и Беларуси сейчас соревнуются на Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах. В это же время в швейцарском Ленцерхайде проходит чемпионат мира по биатлону.
«Международный союз биатлонистов, к сожалению, занимает сейчас радикальную позицию [по недопуску], что абсолютно необоснованно. Мы видим сейчас недобросовестную конкуренцию.
Наши чемпионы и чемпионки, которые сейчас соревнуются в Раубичах, потенциально все могли быть чемпионами мира. Лучшая половина биатлона сейчас здесь, на Кубке сильнейших в Беларуси», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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