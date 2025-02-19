Даниил Серохвостов: «Все недуги прошли, чувствую себя неплохо. Возможно, пробегу смешанную эстафету»
Серохвостов заявил, что может пробежать смешанную эстафету на Кубке сильнейших.
Ранее биатлонист из‑за болезни пропустил на турнире спринт, пасьют и индивидуальную гонку.
«Все недуги прошли. Накануне тренировался, сегодня тоже планирую провести тренировку. Чувствую себя неплохо. Возможно, пробегу смешанную эстафету», – сказал Даниил Серохвостов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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