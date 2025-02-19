Даниил Серохвостов: «Все недуги прошли, чувствую себя неплохо. Возможно, пробегу смешанную эстафету»

Серохвостов заявил, что может пробежать смешанную эстафету на Кубке сильнейших.

Ранее биатлонист из‑за болезни пропустил на турнире спринт, пасьют и индивидуальную гонку. «Все недуги прошли. Накануне тренировался, сегодня тоже планирую провести тренировку. Чувствую себя неплохо. Возможно, пробегу смешанную эстафету», – сказал Даниил Серохвостов.