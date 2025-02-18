Антон Бабиков: «Хорошая скорость в каждой гонке – это была моя цель на сезон, пока удается ее поддерживать. Надеюсь, получится еще побороться»

Антон Бабиков доволен тем, что ему удается показывать хорошую скорость в гонках.

Бабиков занял второе место в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших в Раубичах. Он допустил два промаха.

– Действительно получилась очень хорошая гонка, все сложилось. Я рассчитывал на то, чтобы старт в первой группе помог мне на трассе, чтобы где‑то идти в потоке, за кем‑то поработать.

Здесь очень длинная спусковая часть, и многое зависит именно от того, получится ли где‑то с сильным спортсменом в связке поработать, чтобы хорошую скорость набирать на спуске. У меня так и получилось. Когда я увидел, например, как Дима Лазовский уходит один на последний круг, я понимал, что ему будет очень сложно.

– Условия довольно сложные, пальцы на стрельбе не замерзали?

– На самом деле замерзнуть не успели, вот только сейчас начало холодать. Главное на разминке не замерзнуть, во время гонки достаточно тепло. Так что я вообще не думал о холоде, было комфортно.

Стрельба, конечно, местами не удалась, рассчитывал сделать ноль на рубежах. Особенно на последнем. Но главное, что не затягивал и даже с ошибками отстрелял в более‑менее нормальном режиме.

– Форма сейчас хорошая или есть куда стремиться?

– Есть куда стремиться, но не будем судьбу дергать за хвост. Хорошая скорость в каждой гонке – это была моя цель на этот сезон. Не где-то там феерически выступить, даже здесь, а просто поддерживать хорошую скорость, что пока мне и удается. Я доволен и надеюсь, что получится еще побороться, – сказал чемпион мира в эстафете.