Антон Бабиков: «Хорошая скорость в каждой гонке – это была моя цель на сезон, пока удается ее поддерживать. Надеюсь, получится еще побороться»
Бабиков занял второе место в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших в Раубичах. Он допустил два промаха.
– Действительно получилась очень хорошая гонка, все сложилось. Я рассчитывал на то, чтобы старт в первой группе помог мне на трассе, чтобы где‑то идти в потоке, за кем‑то поработать.
Здесь очень длинная спусковая часть, и многое зависит именно от того, получится ли где‑то с сильным спортсменом в связке поработать, чтобы хорошую скорость набирать на спуске. У меня так и получилось. Когда я увидел, например, как Дима Лазовский уходит один на последний круг, я понимал, что ему будет очень сложно.
– Условия довольно сложные, пальцы на стрельбе не замерзали?
– На самом деле замерзнуть не успели, вот только сейчас начало холодать. Главное на разминке не замерзнуть, во время гонки достаточно тепло. Так что я вообще не думал о холоде, было комфортно.
Стрельба, конечно, местами не удалась, рассчитывал сделать ноль на рубежах. Особенно на последнем. Но главное, что не затягивал и даже с ошибками отстрелял в более‑менее нормальном режиме.
– Форма сейчас хорошая или есть куда стремиться?
– Есть куда стремиться, но не будем судьбу дергать за хвост. Хорошая скорость в каждой гонке – это была моя цель на этот сезон. Не где-то там феерически выступить, даже здесь, а просто поддерживать хорошую скорость, что пока мне и удается. Я доволен и надеюсь, что получится еще побороться, – сказал чемпион мира в эстафете.
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