Антон Бабиков: «Логинову вечерние гонки подходят меньше, чем нам с Поварницыным. Он жаворонок, а не сова»
Антон Бабиков рассказал, что Александру Логинову не подходят вечерние гонки.
Бабиков завоевал серебро в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших в Раубичах, Александр Поварницын стал бронзовым призером. Логинов же занял только 23-е место с шестью промахами.
Гонка началась в 20:30 по московскому времени.
– Особенно удачный день получился для двоих представителей «Союза трех биатлонистов», но где же вы Логинова потеряли?
– На самом деле Логинов был более чем достоин тоже оказаться на пьедестале. Но в последние дни обсуждали [поздний старт], он как раз больше жаворонок, а не сова.
Он встает в шесть утра каждый день, не смог поспать в обед. То есть в какой‑то степени ему вечерние гонки подходят меньше, чем нам с Поварницыным. Хотя мы не сомневаемся в его потенциале и возможностях, – сказал чемпион мира по биатлону.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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