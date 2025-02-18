Халили о победе в индивидуальной гонке: «Видимо, во сне нули стрелял. Бывает, что снятся хорошие гонки, это одна из них»

Карим Халили рассказал, как сложился для него победный старт на Кубке сильнейших.

Халили выиграл индивидуальную гонку с чистой стрельбой. Гонка началась в 20:30 по московскому времени.

– Видимо, во сне эти нули стрелял. Бывает, что снятся хорошие гонки, это одна из них.

– Как раскладывался по дистанции?

– Старался начинать не так, как обычно. Начал с лидерами в одни секунды. Если с кем-то пересекался, то старался передохнуть, потому что начинает подмораживать и на последних кругах начинает мышцы сковывать от холода, подмерзаешь. В целом, хорошая, комфортная гонка.

Когда шел четвертый круг, мне говорили, что ребята идут с нулями. Я сказал себе, что они все сделают сами за тебя, главное самому не допускать ошибки. Старался отработать четко и контролировать каждый выстрел.

Были моменты, когда мог сделать выстрелы раньше, но в итоге пережидал. Работа на рубеже мне понравилась, смог сохранить концентрацию на каждом выстреле, – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».