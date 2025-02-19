Логинова о словах главы Антидопингового агентства Норвегии: «Очередное беспочвенное и голословное обвинение, жалкие попытки подорвать авторитет РУСАДА»
Ранее глава Антидопингового агентства Норвегии Руне Андерсен усомнился в качестве тестирования на допинг в России.
«Очередное беспочвенное и голословное обвинение, жалкие попытки подорвать авторитет не только РУСАДА, но и антидопинговой системы в целом. На территории России, не смотря на существующие ограничения, продолжают работать международные независимые агентства по сбору проб, которые осуществляют тестирование российских спортсменов, в том числе для ITA.
Что касается мониторинга нашей деятельности – ни одна другая организация в мире, сопоставимая по объему тестирования с нашим агентством, не предоставляет настолько детальную и полную отчетность в отношении тестирования в WADA. Коллегам из других агентств стоило бы сфокусироваться на своих нерешенных проблемах в антидопинговой сфере», – сказала глава РУСАДА Вероника Логинова.
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