Логинова о словах главы Антидопингового агентства Норвегии: «Очередное беспочвенное и голословное обвинение, жалкие попытки подорвать авторитет РУСАДА»

В РУСАДА отреагировали на критику со стороны Антидопингового агентства Норвегии.

Ранее глава Антидопингового агентства Норвегии Руне Андерсен усомнился в качестве тестирования на допинг в России.

«Очередное беспочвенное и голословное обвинение, жалкие попытки подорвать авторитет не только РУСАДА, но и антидопинговой системы в целом. На территории России, не смотря на существующие ограничения, продолжают работать международные независимые агентства по сбору проб, которые осуществляют тестирование российских спортсменов, в том числе для ITA .

Что касается мониторинга нашей деятельности – ни одна другая организация в мире, сопоставимая по объему тестирования с нашим агентством, не предоставляет настолько детальную и полную отчетность в отношении тестирования в WADA . Коллегам из других агентств стоило бы сфокусироваться на своих нерешенных проблемах в антидопинговой сфере», – сказала глава РУСАДА Вероника Логинова.