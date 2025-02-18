Халили о программе Кубка сильнейших: «Мне немного непонятно, почему на главном старте сезона индивидуальная гонка укороченная, а не олимпийский вид»

Карим Халили назвал недостаток программы Кубка сильнейших по биатлону.

Соревнования проходят в белорусских Раубичах с 15 по 23 февраля.

– Как вы оцените программу соревнований в Раубичах, где будут только смешанные эстафеты и не будет обычных?

– Программа мне нравится, но единственное, что бы я изменил, – сделал ее полной. Добавил бы обычные эстафеты, но, как я понимаю, в этом случае будет не совсем равная борьба в женской эстафете. Все-таки у белорусских девчонок не наберется столько команд, как у нашей сборной, поэтому проводить ее было бы не совсем правильно.

Также мне немного непонятно, почему на главном старте сезона индивидуальная гонка укороченная, а не олимпийский вид.

– Вы бы предпочли бежать полноценную индивидуалку?

– Конечно. Если это главный старт сезона, то все дисциплины должны быть стандартными, – сказал бронзовый призер Олимпиады-2022 в эстафете Халили.