Халили о программе Кубка сильнейших: «Мне немного непонятно, почему на главном старте сезона индивидуальная гонка укороченная, а не олимпийский вид»
Соревнования проходят в белорусских Раубичах с 15 по 23 февраля.
– Как вы оцените программу соревнований в Раубичах, где будут только смешанные эстафеты и не будет обычных?
– Программа мне нравится, но единственное, что бы я изменил, – сделал ее полной. Добавил бы обычные эстафеты, но, как я понимаю, в этом случае будет не совсем равная борьба в женской эстафете. Все-таки у белорусских девчонок не наберется столько команд, как у нашей сборной, поэтому проводить ее было бы не совсем правильно.
Также мне немного непонятно, почему на главном старте сезона индивидуальная гонка укороченная, а не олимпийский вид.
– Вы бы предпочли бежать полноценную индивидуалку?
– Конечно. Если это главный старт сезона, то все дисциплины должны быть стандартными, – сказал бронзовый призер Олимпиады-2022 в эстафете Халили.
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