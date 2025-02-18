Тренер сборной Швеции о серебре Халварссон: «Элла – не суперталант, как сестры Оберг, но она достигла уровня, который просто поражает»
Шведская биатлонистка завоевала в Ленцерхайде свою первую награду чемпионата мира – серебро в индивидуальной гонке.
«Мы хорошо умеем замечать таланты в спортсменах и развивать их индивидуально. Элла достигла уровня, который просто поражает. Эта медаль – возможно, один из самых больших успехов нашей тренерской команды.
Она не является суперталантом, как сестры Оберг. Но уже в начале этого сезона было видно, что с ней произошли огромные перемены, и она находится на пике формы.
Элла не получает указаний во время гонок. Мы не даем ей информацию о позициях, она не знает, каково ее положение в сравнении с другими. Мы просто хотим сохранять ее правильный настрой и сосредоточенность. Ей не станет легче, если она услышит, что лидирует после третьей стрельбы. Но мы подбадриваем ее другими важными деталями», – сказал Лукас.
«Я посмотрела на большой экран и увидела, что какое-то время была в лидерах. Потом услышала, как тренеры кричат мне: «Никакой информации о позициях, просто иди мощнее». Я поняла, что они не хотят добавлять мне волнения, и все идет хорошо», – сказала Халварссон.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий