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Тренер сборной Швеции о серебре Халварссон: «Элла – не суперталант, как сестры Оберг, но она достигла уровня, который просто поражает»

Тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас высказался о медали Эллы Халварссон.

Шведская биатлонистка завоевала в Ленцерхайде свою первую награду чемпионата мира – серебро в индивидуальной гонке.

«Мы хорошо умеем замечать таланты в спортсменах и развивать их индивидуально. Элла достигла уровня, который просто поражает. Эта медаль – возможно, один из самых больших успехов нашей тренерской команды. 

Она не является суперталантом, как сестры Оберг. Но уже в начале этого сезона было видно, что с ней произошли огромные перемены, и она находится на пике формы.

Элла не получает указаний во время гонок. Мы не даем ей информацию о позициях, она не знает, каково ее положение в сравнении с другими. Мы просто хотим сохранять ее правильный настрой и сосредоточенность. Ей не станет легче, если она услышит, что лидирует после третьей стрельбы. Но мы подбадриваем ее другими важными деталями», – сказал Лукас. 

«Я посмотрела на большой экран и увидела, что какое-то время была в лидерах. Потом услышала, как тренеры кричат мне: «Никакой информации о позициях, просто иди мощнее». Я поняла, что они не хотят добавлять мне волнения, и все идет хорошо», – сказала Халварссон. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Expressen
Йоханнес Лукас
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