Симон завоевала восьмое золото ЧМ в карьере, у Жанмонно – шестая медаль, Халварссон впервые поднялась на подиум

Француженка Жюлия Симон стала восьмикратной чемпионкой мира по биатлону.

Сегодня Симон выиграла индивидуальную гонку в Ленцерхайде. Всего на ее счету 12 медалей чемпионатов мира (8-0-3).

Второе место заняла шведка Элла Халварссон . Это первая награда ЧМ в ее карьере.

Третьей стала еще одна представительница Франции Лу Жанмонно. Она поднялась на подиум чемпионата мира в 6-й раз (3-0-3).