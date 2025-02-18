Симон завоевала восьмое золото ЧМ в карьере, у Жанмонно – шестая медаль, Халварссон впервые поднялась на подиум
Француженка Жюлия Симон стала восьмикратной чемпионкой мира по биатлону.
Сегодня Симон выиграла индивидуальную гонку в Ленцерхайде. Всего на ее счету 12 медалей чемпионатов мира (8-0-3).
Второе место заняла шведка Элла Халварссон. Это первая награда ЧМ в ее карьере.
Третьей стала еще одна представительница Франции Лу Жанмонно. Она поднялась на подиум чемпионата мира в 6-й раз (3-0-3).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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