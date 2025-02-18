Жюлия Симон: «Прошлая неделя была сложной – после падения в смешанной эстафете сильно болела голова. Концентрация на стрельбище была не лучшей»
Французская биатлонистка завоевала золото в индивидуальной гонке и стала восьмикратной чемпионкой мира.
«Чувствую себя так хорошо. Было очень тяжело на последнем круге, ноги просто горели. Но сейчас все отлично. Думаю, у меня была правильная стратегия лыжного хода – я начала быстро, но не максимально, и сохраняла хороший темп. Ощущала уверенность на стрельбе.
Прошлая неделя была очень сложной. У меня было серьезное падение в смешанной эстафете, и потом сильно болела голова. Я много спала и чувствовала, что концентрация на стрельбище оставляет желать лучшего.
Сегодня утром у меня был серьезный разговор с Жаном-Полем Жиякино (тренер женской сборной Франции – Спортс’‘). Я сказала ему, что мне нравится биатлон, но не хватает чего-то действительно важного – того, что было прошлой зимой. Чего-то, что может помочь на последнем круге.
Он сказал: «Если ты не можешь хорошо выступать в биатлоне для себя, делай это для своей семьи и команды». Я много думала об этом во время сегодняшней гонки и чувствую себя потрясающе», – сказала Симон.
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