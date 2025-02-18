Жюлия Симон: «Прошлая неделя была сложной – после падения в смешанной эстафете сильно болела голова. Концентрация на стрельбище была не лучшей»

Жюлия Симон рассказала, что ее мотивировал разговор с тренером.

Французская биатлонистка завоевала золото в индивидуальной гонке и стала восьмикратной чемпионкой мира.

«Чувствую себя так хорошо. Было очень тяжело на последнем круге, ноги просто горели. Но сейчас все отлично. Думаю, у меня была правильная стратегия лыжного хода – я начала быстро, но не максимально, и сохраняла хороший темп. Ощущала уверенность на стрельбе.

Прошлая неделя была очень сложной. У меня было серьезное падение в смешанной эстафете, и потом сильно болела голова. Я много спала и чувствовала, что концентрация на стрельбище оставляет желать лучшего.

Сегодня утром у меня был серьезный разговор с Жаном-Полем Жиякино (тренер женской сборной Франции – Спортс’‘). Я сказала ему, что мне нравится биатлон, но не хватает чего-то действительно важного – того, что было прошлой зимой. Чего-то, что может помочь на последнем круге.

Он сказал: «Если ты не можешь хорошо выступать в биатлоне для себя, делай это для своей семьи и команды». Я много думала об этом во время сегодняшней гонки и чувствую себя потрясающе», – сказала Симон .