Даниил Серохвостов не выступит в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших

Серохвостов не выступит в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших в Раубичах.

«Я не бегу индивидуальную гонку. Возможно, только эстафету. Мое состояние не улучшается. Герпес почти прошел, но еще жжется. Валяюсь, лечусь», – сказал Даниил Серохвостов в видео, опубликованном в в телеграм‑канале «Комитет спортсменов».

Мужская индивидуальная гонка пройдет 18 февраля. Ранее Серохвостов пропустил спринт и гонку преследования.