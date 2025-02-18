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Даниил Серохвостов не выступит в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших

Серохвостов не выступит в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших в Раубичах.

«Я не бегу индивидуальную гонку. Возможно, только эстафету. Мое состояние не улучшается. Герпес почти прошел, но еще жжется. Валяюсь, лечусь», – сказал Даниил Серохвостов в видео, опубликованном в в телеграм‑канале «Комитет спортсменов».

Мужская индивидуальная гонка пройдет 18 февраля. Ранее Серохвостов пропустил спринт и гонку преследования. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм «Комитет спортсменов»
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Кубок сильнейших спортсменов
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