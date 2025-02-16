Губерниев о выступлении россиян на Кубке сильнейших: «Вопросов очень много к тренерскому штабу. Сборная отдельные гонки пропускала, готовясь к Минску, и чего?»
Губерниев раскритиковал выступление российских биатлонистов на Кубке сильнейших.
«Турнир еще не закончен, это не провал, но вопросов очень много. Просто вагон и маленькая тележка. Сборная явно не справилась ни с чем в первые две гонки.
Да, можно говорить, что Халили неплохо пробежал во второй гонке, но, когда юниор Коновалов обыгрывает всех, это вызывает вопросы. Понятно, что не было Серохвостова, но все же.
Тем не менее, вопросов очень много и к тренерскому штабу. Так выступать нельзя. Мы помним, как сборная отдельные гонки пропускала, готовясь к Минску, и чего? Ничего…
Посмотрим, что будет в индивидуальной гонке. Вот если и тут они провалятся, можно будет говорить о системных ошибках», – сказал Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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