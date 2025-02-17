Эмильен Жаклен: «Возможно, это мой последний чемпионат мира, хотелось бы выступить лучше. Не знаю, что буду делать после Олимпиады»
Французский биатлонист завоевал золото в составе команды в смешанной эстафете, при этом зашел на штрафной круг на своем этапе. В спринте Эмильен стал 19-м, а в гонке преследования занял 15-е место.
«Физически я был готов показать хороший результат. Я разочарован. Несмотря на волю и правильный настрой, в стрельбе сложно найти баланс между самоотдачей и точностью. Я борюсь с этим, совершая каждый выстрел.
Психологически мне было легче, чем в спринте. Не хочется начинать все с нуля после первой недели. Хочу отталкиваться от каждой гонки и добиваться прогресса, но пока сложно понять, в чем именно проблема.
В то же время, возможно, это мой последний чемпионат мира. Я хотел бы выступить лучше. Не знаю, что буду делать после Олимпиады», – сказал двукратный призер Олимпийских игр Эмильен Жаклен.
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