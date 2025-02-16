Пройс о победе на ЧМ: «Я сдерживала слезы. Никогда не забуду этот день»
Пройс о победе на ЧМ: «Я сдерживала слезы. Никогда не забуду этот день».
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс поделилась эмоциями после победы в пасьюте на чемпионате мира в Ленцерхайде.
Для 30-летней Пройс это первое золото ЧМ в личных гонках за всю карьеру.
«Это идеальная гонка – такая, ради которой все и тренируются. Было суперклассно, особенно последний круг. У меня было время им насладиться. Я просто счастлива, рада – спасибо, Ленцерхайде!
Финиш с немецким флагом? Это было что-то безумное, я сдерживала слезы. Была близка к тому, чтобы заплакать и, конечно, рассмеяться. Просто чувство радости, это так здорово. Никогда не забуду этот день», – сказала биатлонистка.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: IBU
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