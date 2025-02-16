Пройс взяла первое личное золото ЧМ в карьере, у Эльвиры Оберг – четвертая медаль, у Брезаз-Буше – 11-я
Франциска Пройс впервые в карьере завоевала личное золото чемпионата мира.
Сегодня немецкая биатлонистка выиграла пасьют в Ленцерхайде. Для нее это первая победа на ЧМ в личных гонках и вторая с учетом эстафеты 2015 года. Всего на счету Пройс 10 медалей (2-6-2).
Шведка Эльвира Оберг завоевала серебро. Это ее четвертая награда на мировых первенствах (0-2-2).
Бронзу взяла француженка Жюстин Брезаз-Буше, которая поднялась на подиум ЧМ в 11-й раз (4-3-4).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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