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Наталия Шевченко: «Я выжимала максимум по состоянию. Сегодняшняя победа ничего не значит, в следующих гонках надо показать уровень»

Наталия Шевченко оценила свою победу в спринте на Кубке сильнейших по биатлону.

Соревнования проходят в Раубичах. Шевченко заняла первое место с чистой стрельбой, второй стала белоруска Динара Смольская (+6,3), третьей – Анастасия Шевченко (+38,9).

– На последнем круге отыграли почти семь секунд у Смольской. Вели по ней?

– Конечно. С самого первого круга я проигрывала пять секунд, после стрельбы – четыре, после второй стрельбы – семь. Кричали, что Динара у меня отыгрывает на каждом круге по две секунды. Я выжимала максимум по сегодняшнему состоянию.

Было очень тяжело, со второго круга вязало мышцы, настраивалась на стрельбу. Рада, что все получилось, хоть состояние и тяжелое. Знала, что последний круг будет сильнее, поэтому работала на максимум, но была уверена, что смогу отыграть.

Нет такого, что ты спускаешься с гор и все дни будешь чувствовать себя прекрасно. Каждый раз мы спускаемся и бежим на второй день, и всегда спринт мне дается тяжело. Дальше будет лучше.

Нужно выдержать всю программу. Сегодняшняя победа ничего не значит, в следующих гонках надо будет показать уровень, – сказала Шевченко.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoсборная России жен
Кубок сильнейших спортсменов
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
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