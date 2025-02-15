Райт о серебре чемпионата мира: «Суперкруто. Об этом мечтает каждый ребенок – я все еще считаю себя в некотором роде ребенком»
Американский биатлонист Кэмпбелл Райт назвал суперкрутым серебро ЧМ в спринте.
Райт стал серебряным призером спринта на чемпионате мира в Ленцерхайде, победу одержал норвежец Йоханнес Бо.
«Суперособенно, суперкруто, я думаю, об этом мечтает каждый ребенок. Я все еще считаю себя в некотором роде ребенком и все еще мечтаю об этом. То, что произошло нечто подобное, просто феноменально!» – сказал Райт.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: IBU
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