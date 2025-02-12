Йоханнес Бо: «Чувствовал, что я не на пике формы – уставал во время гонок, это сказывалось на стрельбе. Сейчас форма на месте»
Ранее сообщалось, что биатлонист присоединился к норвежской команде на сборе в Пассо-ди-Лаваце (Италия).
«Я чувствовал, что не хочу слишком долго задерживаться на сборе в Лаваце, поэтому уехал домой и в одиночестве отправился в дачный дом. У меня был хороший перерыв там. Я считаю, что неделя в Лаваце – это весьма долго, так что доволен принятым решением.
На этот раз я довольно много тренировался. Я уделял время и отдыху, ходил в сауну, готовил хорошую еду – в общем, делал все правильно. Я четыре с половиной дня жил как Уле Эйнар Бьорндален. Но этого было достаточно, потом мне нужно было выйти из этого «пузыря», – сказал Йоханнес.
Также он ответил на вопрос, планирует ли побить рекорд Бьорндалена по золотым медалям чемпионатов мира (на данный момент и у Йоханнеса, и у Уле Эйнара по 20 побед).
«Я думал о рекордах до Рождества, а потом они отошли на второй план. Но если все пойдет хорошо, возможность побить рекорд есть.
Я чувствовал, что нахожусь не на пике формы. Это приводило к тому, что я уставал во время гонок, и это сказывалось на стрельбе – она была не такой хорошей, как я мог бы ожидать от себя. Но сейчас я чувствую, что форма на месте, так что если буду попадать в цель, все может сложиться очень хорошо», – отметил пятикратный олимпийский чемпион.
Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!
Последний чемпионат мира для братьев Бо: за какими рекордами они идут?
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