Михаил Дегтярев: «Находимся в коммуникации с МОК, исправили устав. Ждем восстановления признания Олимпийского комитета России»

Дегтярев заявил, что ОКР взаимодействует с Международным олимпийским комитетом.

В октябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Мы сейчас находимся в коммуникации с МОК, мы исправили устав, доставили в МОК письма, заверенные юристами документы, ждем восстановления признания Олимпийского комитета России», – сказал министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярев.

Дегтярев возглавил весь наш спорт и задал курс на возвращение. Как дела у тех, кто был против?