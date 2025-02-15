Михаил Дегтярев: «Находимся в коммуникации с МОК, исправили устав. Ждем восстановления признания Олимпийского комитета России»
Дегтярев заявил, что ОКР взаимодействует с Международным олимпийским комитетом.
В октябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Мы сейчас находимся в коммуникации с МОК, мы исправили устав, доставили в МОК письма, заверенные юристами документы, ждем восстановления признания Олимпийского комитета России», – сказал министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярев.
Дегтярев возглавил весь наш спорт и задал курс на возвращение. Как дела у тех, кто был против?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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