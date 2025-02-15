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Самуэльссон о решении Йоханнеса Бо завершить карьеру: «Чувствую грусть и досаду. Он замечательный спортсмен, очень жаль, что его не будет в следующем году»

Самуэльссон заявил, что его удивило решение Йоханнеса Бо завершить карьеру.

«Я был очень удивлен. Мне позвонил норвежский журналист, но я не смог ответить. Позже я получил SMS с текстом: «Он заканчивает», но решил, что это старые новости.

Да, после Олимпиады Йоханнес собирается завершить карьеру – подумал я. Я это знал. Но когда понял, что это случится уже после текущего сезона, очень удивился. Мне казалось, он четко давал понять, что завершение будет в 2026 году. 

Я чувствую грусть и досаду. Йоханнес – замечательный спортсмен, с которым всегда легко общаться на трассе и за ее пределами. Невероятно приятный парень.  В спортивном плане он был тем, за кем всегда нужно было гнаться. С ним нужно было бороться, к его уровню – стремиться. Очень жаль, что его не будет в следующем году. 

Было круто участвовать в этих дуэлях. К сожалению, он побеждал в них чаще, чем я. Но его решение уйти – это грустно. Однако я не собираюсь быть с ним мягким на его последнем чемпионате мира. Точно нет», – сказал двукратный чемпион мира Себастьян Самуэльссон

«Он [Самуэльссон] был хорошим соперником. В свои лучшие моменты он невероятно силен. Его главная сила – это заключительная стрельба и финиш, в этом он часто бывает просто великолепен.

И если он немного улучшится во всех аспектах, то станет тем парнем, с которым норвежским биатлонистам придется бороться в будущем», – ответил на слова шведского биатлониста Йоханнес Бо

Последний чемпионат мира для братьев Бо: за какими рекордами они идут?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: TV2
logoЙоханнес Бо
logoсборная Норвегии
logoсборная Швеции
logoКубок мира по биатлону
logoСебастьян Самуэльссон
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