Даниил Серохвостов пропустит спринт на Кубке сильнейших по биатлону
Российский биатлонист Даниил Серохвостов пропустит спринт на Альфа-Банк Кубке сильнейших спортсменов.
Об этом сообщил Союз биатлонистов России (СБР). Причина снятия не уточняется.
Гонка пройдет сегодня, 15 февраля, в белорусских Раубичах. В текущем сезоне Серохвостов занимает третье место в общем зачете Кубка Содружества.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал СБР
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