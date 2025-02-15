Даниил Серохвостов пропустит спринт на Кубке сильнейших по биатлону

Российский биатлонист Даниил Серохвостов пропустит спринт на Альфа-Банк Кубке сильнейших спортсменов.

Об этом сообщил Союз биатлонистов России (СБР). Причина снятия не уточняется.

Гонка пройдет сегодня, 15 февраля, в белорусских Раубичах. В текущем сезоне Серохвостов занимает третье место в общем зачете Кубка Содружества.