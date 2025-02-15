Серохвостов о позднем старте индивидуальной гонки на Кубке сильнейших: «Еще сто раз подумаю, стоит ли выходить. Никогда в такое время не бегал»

Серохвостов не уверен, что выступит в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших.

Кубок сильнейших спортсменов проходит в белорусских Раубичах. Мужская индивидуальная гонка пройдет 18 февраля, старт запланирован на 20:30 по московскому времени.

«Никогда не бегал в это время, это очень поздно. В полдесятого я уже в кровати лежу, а тут буду бежать гонку. Такое себе. Еще сто раз подумаю, стоит ли выходить, потому что имеются проблемы со сном. Сбивать режим неохота», – сказал Даниил Серохвостов в эфире «Матч ТВ».