Шашилов об Олимпиаде-2026: «Надежда умирает последней. Все в команде рассчитывают, что нас допустят»
Шашилов рассказал, что российские биатлонистки надеются на допуск к Олимпиаде.
«Надежда умирает последней. По крайней мере, все в команде рассчитывают, что нас допустят.
Усеченным составом или по какому‑то другому принципу – в любом случае все готовятся. Девчонки весь год будут ради этого пахать», – сказал тренер женской сборной России Михаил Шашилов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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