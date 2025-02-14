Шашилов об Олимпиаде-2026: «Надежда умирает последней. Все в команде рассчитывают, что нас допустят»

Шашилов рассказал, что российские биатлонистки надеются на допуск к Олимпиаде.

«Надежда умирает последней. По крайней мере, все в команде рассчитывают, что нас допустят.

Усеченным составом или по какому‑то другому принципу – в любом случае все готовятся. Девчонки весь год будут ради этого пахать», – сказал тренер женской сборной России Михаил Шашилов.