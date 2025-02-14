Шашилов о сборах в Европе: «Не думаю, что это обязательно. У нас сейчас нет такого запроса и проблемы, что надо готовиться именно за границей»

Тренер Михаил Шашилов заявил, что у биатлонисток нет запроса на сборы в Европе.

– Были ли у биатлонисток мысли потренироваться в Италии с прицелом на Олимпийские игры‑2026?

– Практически все спортсменки основного состава уже были на европейских трассах, в том числе в итальянском Антхольце. То есть можно примерно смоделировать прохождение, условия. Понятно, что высота там другая, но все же. Не думаю, что это обязательно. У нас сейчас нет такого запроса и проблемы, что надо готовиться именно за границей.

Таким людям, как Большунов, нужна дополнительная мотивация, и он ее сейчас ищет. Для самоутверждения ему нужно было выехать и показать результат. Он провел хорошую гонку, показал свою силу. Лыжи у него работали гораздо хуже, чем у конкурентов, мы это прекрасно видели. Но он провел отличную гонку и победил. Он за этим туда и ехал. Возможно, и нам было бы неплохо тоже выехать и стартовать где‑то, но как есть. Надеюсь, в следующем году будем уже соревноваться [на международной арене].

– Где команда готовилась к Кубку сильнейших в Беларуси?

– Перед приездом в Беларусь проводили сбор в Сочи, у девчонок все хорошо. Из состава никто не выпал, поэтому все сильнейшие здесь. Планируем заявиться на все дистанции в программе, иначе зачем на соревнования приезжать? Мы сами утвердили этот календарь, поэтому надо бегать все гонки. Зрители приходят посмотреть на лидеров, стартовать надо всем. Только по болезни можно сняться, но сейчас все здоровы, – сказал Шашилов.