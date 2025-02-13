Казакевич перед Кубком сильнейших показала видео в образе персонажа из «Игры в кальмара»: «Игры закончились! Время биатлона!»
Ирина Казакевич показала видео в образе персонажа из сериала «Игра в кальмара».
С 15 по 23 февраля российская биатлонистка выступит на Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах.
«Игры закончились! Время биатлона!
P. S. Видео из архива на старте сезона-2021/2022», – написала Казакевич в своем телеграм-канале.
Скриншот из видео.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Ирины Казакевич
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