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Казакевич перед Кубком сильнейших показала видео в образе персонажа из «Игры в кальмара»: «Игры закончились! Время биатлона!»

Ирина Казакевич показала видео в образе персонажа из сериала «Игра в кальмара».

С 15 по 23 февраля российская биатлонистка выступит на Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах.

«Игры закончились! Время биатлона!

P. S. Видео из архива на старте сезона-2021/2022», – написала Казакевич в своем телеграм-канале.

Скриншот из видео.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Ирины Казакевич
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