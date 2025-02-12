Екатерина Юрлова-Перхт: «Конкуренции у российских биатлонисток недостаточно, чтобы выйти и показать максимальный результат на Кубке мира»

Юрлова-Перхт считает слабой конкуренцию в российском женском биатлоне.

– Нет ощущения, что в России за последние 2,5 года раскрылось меньше биатлонисток, чем на Кубке мира? У нас в основном побеждают те спортсменки, которых мы знали: Сливко, Резцова, Халили. Лишь периодами кто-то из новичков заезжает на подиум. Как, например, сейчас ворвалась в топ Виктория Метеля.

– Согласна с тем, что открытием этого сезона в России является Виктория Метеля. Я ее помню по Мурманску, когда она с трудом доезжала гонки в тяжелых условиях. В этом году у нее виден хороший прогресс. Она составляет достойную конкуренцию девчонкам из сборной страны.

Та же Полина Плюснина в прошлом году не поднималась на подиум, а сейчас даже выигрывает гонки. Конечно, у нас не так много новых имен, как хотелось бы, но они есть. Надо их беречь.

– Как вы думаете, может ли кто-то из наших биатлонисток сейчас так же мощно залететь с Кубка России на чемпионат мира, как это сделали вы в 2015 году в Контиолахти?

– Не в обиду девчонкам, но тут два варианта. С одной стороны, конечно, могут. Потому что это биатлон. Бывает погода, удача, отличная стрельба, хорошая гонка. С другой стороны, присутствует моральная и физическая неготовность туда приехать.

Да, здорово, что у них есть возможность конкурировать не только друг с другом, но и с белорусами. Динара Смольская и Анна Сола – классные биатлонистки, которые по-прежнему показывают свой уровень.

Но этой конкуренции недостаточно, чтобы выйти расслабленно и показать свой максимальный результат на Кубке или чемпионате мира. Поэтому тут два противоположных мнения. Первый – да, конечно, второй – к сожалению, нет, – сказала чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт .