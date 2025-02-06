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Йоханнес Бо присоединился к сборной Норвегии на сборе в Лаваце перед ЧМ

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо присоединился к своей национальной команде на сборе в Пассо-ди-Лаваце (Италия).

Ранее сообщалось, что спортсмен пропускает сбор и тренируется дома по индивидуальной программе. В Пассо-ди-Лаваце проходит заключительная подготовка перед чемпионатом мира, который состоится в Ленцерхайде (Швейцария) с 9 по 23 февраля.

Йоханнес – пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира. В январе он объявил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Nordic Magazine
logoЧемпионат мира по биатлону
logoЙоханнес Бо
logoсборная Норвегии
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