Бьорндален о Йоханнесе Бо и Свенсене: «Эмиль жил только биатлоном, Йоханнес – возможно, самый большой талант. Трудно сравнивать, но думаю, что мы все всегда хорошо справлялись с давлением»

Бьорндален рассказал, что объединяет его с Йоханнесом Бо и Эмилем Свенсеном.

«Я хорошо знаю обоих. В чем-то мы очень похожи, в чем-то меньше. Эмиль был очень талантливым спортсменом, особенным в мире биатлона. Биатлон занимал все его время. Мне, например, нравились и другие виды спорта: бег, велоспорт, скалолазание... А он жил только биатлоном! Думаю, сейчас он поигрывает в гольф, и все.

Йоханнес – возможно, самый большой норвежский талант за все время. Говорю с учетом того, что он не так уж много тренируется, но очень силен и, несмотря ни на что, остается сильным ментально. Он знает себя, знает, что нужно его организму.

Трудно сравнивать нас всех, но я думаю, что мы всегда хорошо справлялись с давлением», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира по биатлону норвежец Уле Эйнар Бьорндален в интервью L’Équipe.

На счету Свенсена четыре победы на Олимпийских играх и 12 на чемпионатах мира. У Йоханнеса пять золотых медалей ОИ, а также 20 на мировых первенствах.

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