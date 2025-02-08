Светлана Ишмуратова: «Самое важное событие Игр в Сочи – наше первое общекомандное место. Гордость за страну, за ребят!»
«Для меня те Олимпийские игры значат очень много. Это великое спортивное событие для всей нашей страны. Конечно, проводить соревнования в таком регионе, как Сочи, стоило огромных усилий. Мы понимаем, насколько это было тяжело.
Церемонии открытия и закрытия у нас были очень интересные. Почти у всех стран были хорошие церемонии открытия и закрытия, но запомнить нечего. А у нас все очень яркое, запоминающееся: Москва‑80, например, – улетает Мишка, слеза на щеке. В Сочи кольцо не открылось: вроде на первый взгляд покажется, что грустный момент. Но нет, он был яркий, красивый. И вообще атмосфера замечательная. В общем, у наших Олимпийских игр всегда какая‑то изюминка.
Конечно, самое важное событие Игр в Сочи – наше первое общекомандное место. Гордость за страну, за ребят! Вся страна сидела у экранов телевизоров и пристально следила за соревнованиями, и, конечно, эта поддержка очень помогала нашим спортсменам.
Наш народ всегда с душой, такой открытый. Все самое лучшее на Играх было и для наших ребят, и для спортсменов, приехавших на соревнования из других стран. Все условия были созданы. И все это с русскими добротой, радушием и размахом. Это были самые запоминающиеся Олимпийские игры в истории», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.
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