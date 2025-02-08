  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Илья Авербух: «Превзойти уровень организации, а также уровень церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Сочи так пока никому не удалось»
0

Илья Авербух: «Превзойти уровень организации, а также уровень церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Сочи так пока никому не удалось»

Авербух считает, что превзойти уровень организации Игр-2014 никому не удалось.

«Безусловно, Олимпиада в Сочи — одно из самых знаковых событий нашей страны в XXI веке. Уверен, наша зимняя Олимпиада станет вровень с другими исторически важными событиями для страны, о которых мы будем рассказывать новым поколениям.

Считаю, превзойти уровень организации, а также уровень церемоний открытия и закрытия так пока никому не удалось. Все‑таки я был свидетелем и зимних Игр, которые были после.

Очень счастлив, что был в команде Константина Эрнста — человека, которому мы очень обязаны за прорыв в ощущении и понимании нашей страны по отношению к миру, а также за прорыв точки зрения проведения больших церемоний.

Мы знаем, что каждая церемония открытия — квинтэссенция всего лучшего, что есть в жанре. Так что, естественно, это будет отмечаться всегда. Это можно вечно пересматривать. Горжусь этой историей.

И вообще, только нам удалось настолько использовать постолимпийскую инфраструктуру для развития целого кластера. Эти объекты очень здорово работают с точки зрения спортивного заполнения и как курортная инфраструктура. Регион стал по‑настоящему круглогодичным для отдыха и любимым россиянами.

Все же смотря, в каком ужасном состоянии находится наследие Игр в Барселоне или Турине, меня переполняет огромная гордость, как используется все то, что было построено к Сочи‑2014. А был фактически построен новый город.

Очень рад, что в нашей стране проходила такая Олимпиада и поздравляю всех тех, кто вкладывал огромную душу, чтобы этот праздник прошел. Олимпиада была 11 лет назад, а девиз «Жаркие. Зимние. Твои» до сих вспоминается, — сказал Авербух. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoИлья Авербух
logoСочи-2014
logoМатч ТВ
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Илья Авербух: «У Степановой и Букина есть свой почерк, лицо. На данный момент они однозначные лидеры российских танцев на льду»
2916 сентября 2024, 12:41
«Вы человек, который вызывает огромное уважение из‑за своего таланта созидать и давать энергию спортсменам». Авербух поздравил Мозер с днем рождения
428 августа 2024, 13:48
Кавагути о пропуске Олимпиады-2014: «Я была в хорошей форме, готова была выступать. Саше Смирнову чуть не хватало времени восстановить колено»
1220 августа 2024, 09:25
Рекомендуем
Главные новости
Дюамель о Валиевой: «Не понимаю, зачем хранить награды, раз результат соревнований был аннулирован»
345 минут назад
Первенство России среди юниоров. Щербинина и Петров, Ковязина и Мохов, Касинс и Брегей, Шешелева и Карнаухов выступят с произвольными программами
3сегодня, 19:06
Первенство России среди юниоров. Григорьева и Артющенко, Пестова и Лагутов, Малеина и Самохин, Горшенина и Макаров покажут произвольные танцы
сегодня, 18:46
Таисия Щербинина: «Надеемся, что покажем свой максимум, который мы умеем делать. О статусе фаворитов не думаем»
сегодня, 18:37
Зоя Ковязина: «На тренировках мы делали элементы чуть получше. На соревнованиях эмоций больше»
сегодня, 18:28
⚡ Первенство России среди юниоров. Щербинина и Петров лидируют после короткой программы, Ковязина и Мохов – 2-е, Касинс и Брегей – 3-и
132сегодня, 18:05
Тарасова о Плющенко: «Большая радость, что олимпийский чемпион так работает. А мы его спортсменке ставим несправедливые оценки»
112сегодня, 17:44
Татьяна Тарасова: «Лена Костылева, которая выиграла первенство России, – такие рождаются очень редко. Но ей наши судьи ставят очень мало баллов»
99сегодня, 17:34
Елена Костылева: «Евгений Плющенко – один из лучших тренеров. У меня ощущение, что я с ним всю жизнь»
42сегодня, 17:25
София Дзепка: «Медаль первенства России для меня значит, что все возможно. Не собираюсь останавливаться, возможно, буду усложнять контент»
32сегодня, 17:19
Ко всем новостям
Последние новости
София Диана Касинс: «Прокат был неплохой, даже можно сказать, хороший, но были косяки и помарки»
2сегодня, 19:39
Тарасова об однополых дуэтах: «Не понимаю, зачем расширять программу соревнований. Нам бы справиться с тем, что есть»
1сегодня, 11:13
Горшенина и Макаров о ритм-танце: «Сегодня были уверены, готовы. Долго ждали, уже вечер, непривычно кататься в такое время»
1вчера, 20:42
Елизавета Андреева: «Довольна прокатом, но всегда можно что‑то улучшить. Например, катать дорожку на четвертый уровень»
4вчера, 16:32
Софья Шевченко: «Все девочки в Новогорске постоянно худели, в столовой была напряженная атмосфера, и я старалась туда вообще не заходить»
2вчера, 13:22
Алина Загитова: «Моя мечта скоро сбудется! Кое-куда лечу – совсем скоро вы узнаете куда»
545 февраля, 09:26Видео
Артур Даниелян: «Как-то общался с Арлетом Леванди, вкинул, что никто не помнит, что я был серебряным призером ЧЕ. А он говорит: «Нет, в Европе до сих пор иногда вспоминают тебя»
74 февраля, 10:12
Наталья Хабибуллина: «Когда мне в 2017 году предлагали перейти в пары, восприняла это чуть ли не как унижение. Ломка перехода из одиночников была»
3 февраля, 09:47
Алина Загитова стала амбассадором бренда спортивной одежды
232 февраля, 14:19Фото
«Здорово, что этот танец продолжает улучшаться». Смарт и Дик о произвольном под музыку из «Дюны»
41 февраля, 17:25
Рекомендуем