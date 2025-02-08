Илья Авербух: «Превзойти уровень организации, а также уровень церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Сочи так пока никому не удалось»

Авербух считает, что превзойти уровень организации Игр-2014 никому не удалось.

«Безусловно, Олимпиада в Сочи — одно из самых знаковых событий нашей страны в XXI веке. Уверен, наша зимняя Олимпиада станет вровень с другими исторически важными событиями для страны, о которых мы будем рассказывать новым поколениям.

Считаю, превзойти уровень организации, а также уровень церемоний открытия и закрытия так пока никому не удалось. Все‑таки я был свидетелем и зимних Игр, которые были после.

Очень счастлив, что был в команде Константина Эрнста — человека, которому мы очень обязаны за прорыв в ощущении и понимании нашей страны по отношению к миру, а также за прорыв точки зрения проведения больших церемоний.

Мы знаем, что каждая церемония открытия — квинтэссенция всего лучшего, что есть в жанре. Так что, естественно, это будет отмечаться всегда. Это можно вечно пересматривать. Горжусь этой историей.

И вообще, только нам удалось настолько использовать постолимпийскую инфраструктуру для развития целого кластера. Эти объекты очень здорово работают с точки зрения спортивного заполнения и как курортная инфраструктура. Регион стал по‑настоящему круглогодичным для отдыха и любимым россиянами.

Все же смотря, в каком ужасном состоянии находится наследие Игр в Барселоне или Турине, меня переполняет огромная гордость, как используется все то, что было построено к Сочи‑2014. А был фактически построен новый город.

Очень рад, что в нашей стране проходила такая Олимпиада и поздравляю всех тех, кто вкладывал огромную душу, чтобы этот праздник прошел. Олимпиада была 11 лет назад, а девиз «Жаркие. Зимние. Твои» до сих вспоминается, — сказал Авербух.