Александр Легков: «Олимпиада в Сочи была с флагами и гимном. Это потрясающие эмоции, я их буду искать всю жизнь»

Легков рассказал, что ему не хватает эмоций, испытанных на Олимпиаде-2014 в Сочи.

7 февраля 2014 года прошла церемония открытия соревнований. Лыжник Александр Легков на тех Играх выиграл золото в марафоне на 50 км и серебро в эстафете.

«Это была самая лучшая Олимпиада. Во‑первых, в моей истории, во‑вторых, думаю, в истории всех спортсменов. Это был реальный праздник, где было топовое размещение, топовая еда и разные кухни. Лучшие условия для тренировок, рядом был самый замечательный спа, который и сейчас продолжает работать. Все было в шаговой доступности, а это самое основное для спортсмена. Разве это не песня? И красота вокруг: горы, солнце и снег», – сказал Легков.

– Мы приехали за два дня до старта, начали тренироваться. Во время открытия я лежал на массажном столе. Когда играл гимн России, я вставал, прикладывал руку к сердцу. Очень переживал и мандражировал, потому что на следующий день была гонка.

Переживания были, мандраж был. В первой гонке все должно было сложиться наилучшим образом. За неделю до Олимпиады я выиграл этап Кубка мира – «разделку» классическим стилем на 15 км. Я ехал в Сочи с такими эмоциями, что я в суперформе и должен все подряд выигрывать. Но на Олимпийских играх сначала не сложилось, я закрылся в «коробочке» и до эстафеты вообще никуда не выходил.

– Где бы ты сейчас был, финишируй ты не первым в марафоне?

– Такое ощущение, что это было вообще в прошлой жизни. Та Олимпиада была с флагами и гимном. Это потрясающие эмоции, я их буду искать всю жизнь. То, что я испытал на пьедестале, невероятно. Мне не хватает этих эмоций, я в какой‑то степени несчастный человек. Я стараюсь найти эти эмоции или хотя бы маленькую их часть. Если бы я не стал олимпийским чемпионом, себе бы не простил этого. Столько времени потрачено, столько лет и тренировок.

Когда у меня есть возможность принести мою золотую медаль на ту или иную встречу, я всем говорю, чтобы терли ее прям до дыр. Всем разрешаю фотографироваться и прижимать ее к себе. Именно в той медали энергетика всей страны, она народная, – добавил спортсмен.