Виктория Метеля: «Я верю, что нас все-таки допустят до международных стартов. Очень хочу себя попробовать там, посмотреть, какая конкуренция»

Виктория Метеля рассказала о желании участвовать в международных соревнованиях.

— Дмитрий Губерниев считает, что ты одна из тех, кто может на что-то замахнуться на Кубке мира. Веришь ли ты в это?

— Я верю, что нас все-таки допустят до международных стартов. Очень хочу себя попробовать там, посмотреть, какая конкуренция, какие скорости. Надеюсь на это. Готова навязать там борьбу.

— Следишь ли за Кубком мира? Сравниваешь ли себя со спортсменами других сборных?

— Сложно сравнить скорости. Там абсолютно другая обстановка и другой снег. Да, слежу за Кубком мира. В основном смотрю конечные результаты, но особо какого-то анализа не провожу.

— Можешь себя представить на Олимпиаде через год?

— Если честно, то мне пока смешно от этих слов.

— Ты никогда не была на международных стартах, но рассказывала, что отбиралась на юниорский чемпионат мира...

— Да, и на Европейский фестиваль в Швейцарии.

— Почему ты на эти соревнования в итоге не поехала?

— У меня уже был готов загранпаспорт, нам должны были вот-вот покупать билеты, но, к сожалению, начался ковид. Поэтому примерно за неделю нам написали, что мы никуда не едем. Это тогда очень сильно ударило по моей мотивации, так как это был первый раз, когда я куда-то отобралась. Я с таким желанием и трепетом ждала этой поездки. Очень хотелось. Но когда сказали, что остаемся дома, то я очень расстроилась. Даже не было желания тренироваться и вообще что-либо делать.

— Помимо России, ты где-то была на сборах или соревнованиях в других странах?

— Если только в Раубичах.

— Три места, где хотела бы побывать со спортивной точки зрения?

— Тут надо подумать. Наверное, в Арбере, в Ленцерхайде...

— Сейчас на чемпионате мира?

— А почему бы и нет? Не знаю, какое место выбрать третьим. Говорят, в Оберхофе погода своеобразная. Назову, может, Обертиллиах, — сказала российская биатлонистка.