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Виктория Метеля: «Я уже привыкла к скоростям, к пульсу, на котором стреляю, поэтому стала получаться стрельба. Отсюда и результат»

Биатлонистка Виктория Метеля высказалась о своем дебютном сезоне во взрослых.

— Планировала ли ты и тренеры в начале сезона, что окажешься в числе участников Кубка сильнейших?

— Вообще не ставили на это ставки. Даже не шел разговор о том, что нужно обязательно отобраться. Еще во время соревнований в Рыбинске в планах было выступление на юниорском первенстве, а не на Кубке сильнейших. Но после гонок я подошла к тренерам и предложила поехать в Раубичи. Сказала, что настроена и готова. В итоге тренеры через несколько дней дали положительный ответ. Так и получилось, что еду на Кубок сильнейших.

— То есть решение пришло совсем недавно?

— Да. Я посчитала, что мне будет комфортнее выступать по взрослым. Здесь я чувствую больше конкуренции, чем на юниорских стартах.

— Твой дебют среди взрослых состоялся в самом конце прошлого сезона — на Кубке Содружества в Мурманске. Сейчас почти всю первую половину нового сезона ты не выпадаешь из топ-10, собрав четыре личных подиума. Такой рывок в элиту российского биатлона тебя саму не удивляет?

— Да, удивил еще в самом начале сезона в Ханты-Мансийске. Там при хорошем раскладе я была способна бороться за тройку, но не получалось со стрельбой, хотя ход показывала не самый плохой. Поняла, что по сезону смогу бороться. Надеялась, что это был не результат какой-то форсированной подготовки к декабрьским стартам. Верила, что форма продержится большую часть сезона. Так и получилось. Сейчас я уже привыкла к скоростям, к пульсу, на котором стреляю, поэтому стала получаться стрельба. Отсюда и результат.

Еще хотела бы добавить про один момент. В начале летней подготовки мы с тренерами обсуждали мой план по сезону. Говорили о том, как я хочу выступать, какие у меня цели. Я обозначила, что для меня в приоритете стабильность выступлений, а также сказала, что буду в принципе довольна, если буду заезжать в топ-10. Они на меня так посмотрели и сказали: «Давай, называй более реальные цифры». Я ответила: «Ну тогда топ-15». Они посмеялись. Но мы все-таки записали топ-6. Для меня это казалось нереальным.

Просто в том же Мурманске (в прошлом сезоне) я видела, как бегу относительно взрослых. Поэтому особо не было никакой надежды, что я вот так могу выступать.

— Ты же, по-моему, в спринте была 21-я.

— Если честно, я даже не помню. Это был уже конец сезона. Мы все устали. Поэтому получилось очень скомканно в Мурманске.

— 21-е место в самой первой гонке среди взрослых — это не так уж плохо.

— Но как будто бы я была бы рада совсем другому месту, — сказала 21-летняя спортсменка. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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Виктория Метеля
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