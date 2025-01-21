Лагрейд о борьбе с Йоханнесом Бо в общем зачете: «Хочу победить его, пока у меня есть возможность»
18 января пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Бо объявил, что завершит карьеру по окончании сезона.
«Это был эмоциональный момент. Йоханнес много значит для меня и является моим самым большим источником вдохновения. Кроме того, он действительно хороший парень. Он решил пойти другим путем, уйдя из спорта. Узнать об этом было нелегко, но я очень уважаю его и его выбор», – сказал Лагрейд.
Лагрейд занимает второе место в общем зачете Кубка мира с отставанием в 38 очков от Бо.
«Я хочу победить его, пока у меня есть возможность, он не должен уйти на вершине. Так же, как он сделал с Мартеном (Фуркадом) в последнем сезоне француза, я должен победить Йоханнеса, прежде чем он завершит карьеру. Я хочу повергнуть злодея», – добавил норвежец со смехом.
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