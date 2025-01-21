Лагрейд о борьбе с Йоханнесом Бо в общем зачете: «Хочу победить его, пока у меня есть возможность»

Стурла Лагрейд рассказал о желании победить Йоханнеса Бо в общем зачете.

18 января пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Бо объявил, что завершит карьеру по окончании сезона.

«Это был эмоциональный момент. Йоханнес много значит для меня и является моим самым большим источником вдохновения. Кроме того, он действительно хороший парень. Он решил пойти другим путем, уйдя из спорта. Узнать об этом было нелегко, но я очень уважаю его и его выбор», – сказал Лагрейд.

Лагрейд занимает второе место в общем зачете Кубка мира с отставанием в 38 очков от Бо.

«Я хочу победить его, пока у меня есть возможность, он не должен уйти на вершине. Так же, как он сделал с Мартеном (Фуркадом) в последнем сезоне француза, я должен победить Йоханнеса , прежде чем он завершит карьеру. Я хочу повергнуть злодея», – добавил норвежец со смехом.