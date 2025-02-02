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❄️ Чемпионат Европы. Норвегия выиграла эстафету с Кристиансеном и Фреем, Германия – 2-я с Цобелем и Реесом, Франция – 3-я с Ломбардо и Брутье

Норвегия выиграла мужскую эстафету на чемпионате Европы по биатлону.

Чемпионат Европы по биатлону-2025

Мартелл – валь Мартелло, Италия

Мужчины

Эстафета

1. Норвегия (Ветле Шостад Кристиансен, Сверре Дален Аспенес, Сивер Гутторм Баккен, Исак Фрей) – 1:16.00,1 (0+1)

2. Германия (Лукас Фрацшер, Симон Кайзер, Роман Реес, Давид Цобель) – 2.06,9 (1+12)

3. Франция (Тео Гиро-Пуайо, Гаэтан Патюрель, Оскар Ломбардо, Реми Брутье) – 2.36,2 (2+17)

4. Италия (Якопо Леонезио, Патрик Браунхофер, Николо Бетемпс, Никола Романин) – 3.10,2 (1+7)

5. Швеция (Эмиль Нюквист, Малте Стефанссон, Оскар Ольссон, Антон Иварссон) – 3.40,3 (1+21)

6. Болгария (Васил Зашев, Владимир Илиев, Антон Синапов, Константин Василев) – 3.55,7 (1+14)

7. Австрия (Лукас Хаслингер, Магнус Оберхаузер, Фредрик Мюльбахер, Патрик Якоб) – 4.06,8 (0+13)

8. Украина (Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Тарас Лесюк) – 4.17,6 (2+11)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Сверре Дален Аспенес
Гаэтан Патурель
logoАртем Тищенко
logoсборная Украины
logoТарас Лесюк
logoсборная Чехии
Лукас Хаслингер
logoсборная Франции
logoПатрик Браунхофер
logoсборная Норвегии
logoАнтон Дудченко
logoсборная Германии
Антон Иварссон
Йими Клеметтинен
Николо Бетемпс
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Оскар Ломбардо
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Хейкки Лайтинен
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Фредрик Мюльбахер
Лукас Фрацшер
logoВиталий Мандзын
logoсборная Италии по биатлону
Никола Романин
Эмиль Нюквист
Исак Фрей
logoВетле Шостад Кристиансен
Патрик Якоб
Якопо Леонезио
logoСимон Кайзер
Людек Абрахам
logoДавид Цобель
logoСиверт Гутторм Баккен
Тео Гиро-Пуайо
Реми Брутье
Магнус Оберхаузер
logoсборная Финляндии
Артту Хейккинен
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Томаш Микишка
Микулаш Карлик
Оскар Ольссон
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logoМалте Стефанссон
logoсборная Болгарии
logoВладимир Илиев
Константин Василев
Васил Зашев
Антон Синапов
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