❄️ Чемпионат Европы. Норвегия выиграла эстафету с Кристиансеном и Фреем, Германия – 2-я с Цобелем и Реесом, Франция – 3-я с Ломбардо и Брутье
Чемпионат Европы по биатлону-2025
Мартелл – валь Мартелло, Италия
Мужчины
Эстафета
1. Норвегия (Ветле Шостад Кристиансен, Сверре Дален Аспенес, Сивер Гутторм Баккен, Исак Фрей) – 1:16.00,1 (0+1)
2. Германия (Лукас Фрацшер, Симон Кайзер, Роман Реес, Давид Цобель) – 2.06,9 (1+12)
3. Франция (Тео Гиро-Пуайо, Гаэтан Патюрель, Оскар Ломбардо, Реми Брутье) – 2.36,2 (2+17)
4. Италия (Якопо Леонезио, Патрик Браунхофер, Николо Бетемпс, Никола Романин) – 3.10,2 (1+7)
5. Швеция (Эмиль Нюквист, Малте Стефанссон, Оскар Ольссон, Антон Иварссон) – 3.40,3 (1+21)
6. Болгария (Васил Зашев, Владимир Илиев, Антон Синапов, Константин Василев) – 3.55,7 (1+14)
7. Австрия (Лукас Хаслингер, Магнус Оберхаузер, Фредрик Мюльбахер, Патрик Якоб) – 4.06,8 (0+13)
8. Украина (Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Тарас Лесюк) – 4.17,6 (2+11)
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