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Чемпионат Европы по биатлону. Баккен выиграл золото в спринте, Кристиансен – 2-й, Мюльбахер – 3-й

Норвежец Сиверт Баккен выиграл золото в спринте на чемпионате Европы по биатлону.

Чемпионат Европы по биатлону-2025

Мартелл – валь Мартелло, Италия

Спринт

Мужчины

1. Сиверт Баккен (Норвегия) – 25.03,6 (0)

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 6,6 (0)

3. Фредрик Мюльбахер (Австрия) – 10,2 (0)

4. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 12,0 (2)

5. Исак Фрей (Норвегия) – 12,7 (1)

6. Эмиль Нюквист (Швеция) – 15,2 (0)

7. Никола Романин (Италия) – 18,1 (1)

8. Тео Гиро-Пуайо (Франция) – 20,8 (0)

9-10. Лукас Фрацшер (Германия) – 24,7 (1)

9-10. Давид Цобель (Германия) – 24,7 (1)

11. Гаэтан Патурель (Франция) – 25,9 (2)

12. Оскар Ломбардо (Франция) – 26,8 (2)

13. Йими Клеметтинен (Финляндия) – 26,8 (0)

14. Франц Шазер (Германия) – 32,6 (0)

15. Витаутас Строля (Литва) – 34,5 (1)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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