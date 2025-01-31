Чемпионат Европы по биатлону. Баккен выиграл золото в спринте, Кристиансен – 2-й, Мюльбахер – 3-й

Норвежец Сиверт Баккен выиграл золото в спринте на чемпионате Европы по биатлону.

Чемпионат Европы по биатлону-2025 Мартелл – валь Мартелло, Италия Спринт Мужчины 1. Сиверт Баккен (Норвегия) – 25.03,6 (0) 2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 6,6 (0) 3. Фредрик Мюльбахер (Австрия) – 10,2 (0) 4. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 12,0 (2) 5. Исак Фрей (Норвегия) – 12,7 (1) 6. Эмиль Нюквист (Швеция) – 15,2 (0) 7. Никола Романин (Италия) – 18,1 (1) 8. Тео Гиро-Пуайо (Франция) – 20,8 (0) 9-10. Лукас Фрацшер (Германия) – 24,7 (1) 9-10. Давид Цобель (Германия) – 24,7 (1) 11. Гаэтан Патурель (Франция) – 25,9 (2) 12. Оскар Ломбардо (Франция) – 26,8 (2) 13. Йими Клеметтинен (Финляндия) – 26,8 (0) 14. Франц Шазер (Германия) – 32,6 (0) 15. Витаутас Строля (Литва) – 34,5 (1)