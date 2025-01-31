Чемпионат Европы по биатлону. Баккен выиграл золото в спринте, Кристиансен – 2-й, Мюльбахер – 3-й
Норвежец Сиверт Баккен выиграл золото в спринте на чемпионате Европы по биатлону.
Чемпионат Европы по биатлону-2025
Мартелл – валь Мартелло, Италия
Спринт
Мужчины
1. Сиверт Баккен (Норвегия) – 25.03,6 (0)
2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 6,6 (0)
3. Фредрик Мюльбахер (Австрия) – 10,2 (0)
4. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 12,0 (2)
5. Исак Фрей (Норвегия) – 12,7 (1)
6. Эмиль Нюквист (Швеция) – 15,2 (0)
7. Никола Романин (Италия) – 18,1 (1)
8. Тео Гиро-Пуайо (Франция) – 20,8 (0)
9-10. Лукас Фрацшер (Германия) – 24,7 (1)
9-10. Давид Цобель (Германия) – 24,7 (1)
11. Гаэтан Патурель (Франция) – 25,9 (2)
12. Оскар Ломбардо (Франция) – 26,8 (2)
13. Йими Клеметтинен (Финляндия) – 26,8 (0)
14. Франц Шазер (Германия) – 32,6 (0)
15. Витаутас Строля (Литва) – 34,5 (1)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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