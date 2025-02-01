Чемпионат Европы по биатлону. Браунхофер выиграл гонку преследования, Фрей – 2-й, Аспенес – 3-й, Баккен – 4-й, Кристиансен – 13-й
Итальянец Браунхофер выиграл гонку преследования на чемпионате Европы.
Чемпионат Европы по биатлону-2025
Мартелл – валь Мартелло, Италия
Мужчины
Гонка преследования
1. Патрик Браунхофер (Италия) – 34.27,2 (0)
2. Исак Фрей (Норвегия) – 22,7 (2)
3. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 37,5 (4)
4. Сиверт Баккен (Норвегия) – 46,3 (3)
5. Якопо Леонезио (Италия) – 1.14,3 (0)
6. Оскар Ломбардо (Франция) – 1.18,5 (6)
7. Никола Романин (Италия) – 1.21,4 (5)
8. Йими Клеметтинен (Финляндия) – 1.22,4 (3)
9. Фредрик Мюльбахер (Австрия) – 1.26,6 (3)
10. Роман Реес (Германия) – 1.31,0 (2)
11. Ветле Паульсен (Норвегия) – 1.43,0 (2)
12. Симон Кайзер (Германия) – 1.47,1 (4)
13. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.49,2 (4)
14. Лукас Фрацшер (Германия) – 1.51,6 (3)
15. Гаэтан Патурель (Франция) – 1.53,7 (7)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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