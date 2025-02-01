  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Чемпионат Европы по биатлону. Браунхофер выиграл гонку преследования, Фрей – 2-й, Аспенес – 3-й, Баккен – 4-й, Кристиансен – 13-й
16

Чемпионат Европы по биатлону. Браунхофер выиграл гонку преследования, Фрей – 2-й, Аспенес – 3-й, Баккен – 4-й, Кристиансен – 13-й

Итальянец Браунхофер выиграл гонку преследования на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по биатлону-2025

Мартелл – валь Мартелло, Италия

Мужчины

Гонка преследования

1. Патрик Браунхофер (Италия) – 34.27,2 (0)

2. Исак Фрей (Норвегия) – 22,7 (2)

3. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 37,5 (4)

4. Сиверт Баккен (Норвегия) – 46,3 (3)

5. Якопо Леонезио (Италия) – 1.14,3 (0)

6. Оскар Ломбардо (Франция) – 1.18,5 (6)

7. Никола Романин (Италия) – 1.21,4 (5)

8. Йими Клеметтинен (Финляндия) – 1.22,4 (3)

9. Фредрик Мюльбахер (Австрия) – 1.26,6 (3)

10. Роман Реес (Германия) – 1.31,0 (2)

11. Ветле Паульсен (Норвегия) – 1.43,0 (2)

12. Симон Кайзер (Германия) – 1.47,1 (4)

13. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.49,2 (4)

14. Лукас Фрацшер (Германия) – 1.51,6 (3)

15. Гаэтан Патурель (Франция) – 1.53,7 (7)

Расписание чемпионата Европы по биатлону в Мартелле

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Гонка легенд биатлона
logoВетле Шостад Кристиансен
logoСиверт Гутторм Баккен
Сверре Дален Аспенес
Исак Фрей
Лукас Фрацшер
Оскар Ломбардо
logoВитаутас Строля
Эмиль Нюквист
logoсборная Финляндии
Йими Клеметтинен
Тео Гиро-Пуайо
гонка преследования
Никола Романин
logoсборная Литвы
Фредрик Мюльбахер
logoсборная Германии
logoсборная Норвегии
logoсборная Италии по биатлону
результаты
logoсборная Франции
Франц Шазер
logoчемпионат Европы
logoПатрик Браунхофер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Европы по биатлону. Баккен выиграл золото в спринте, Кристиансен – 2-й, Мюльбахер – 3-й
1331 января, 14:42
Чемпионат Европы. Фрей победил в индивидуальной гонке, Мюльбахер – 2-й, Нюквист – 3-й, Кристиансен – 4-й, Дале-Шевдал – 7-й
2829 января, 15:19
Рекомендуем
Главные новости
Оргкомитет Кубка сильнейших спортсменов официально утвердил проведение гонок в белорусских Раубичах
256 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Уфа была готова принять Кубок сильнейших спортсменов. Но в Беларуси хороший прогноз, грядут морозы, так что трассу сохранят»
сегодня, 12:42
Майгуров о возможном переносе Кубка сильнейших спортсменов в Россию: «Турнир пройдет в Раубичах, ничего не изменилось»
7сегодня, 08:55
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: Кубок сильнейших пройдет в Раубичах в феврале, финал Кубка России – в Златоусте в марте
47сегодня, 06:11
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
45сегодня, 06:10
Васильев о выборах главы МОК: «Я думаю, вмешаются некие третьи силы, которые будут влиять на процесс»
7вчера, 17:48
Кристиансен о золоте чемпионата Европы в эстафете: «Из норвежцев только я использовал единственный доп. В следующий раз нужно выступать еще лучше»
6вчера, 15:47
❄️ Чемпионат Европы. Норвегия выиграла эстафету с Кристиансеном и Фреем, Германия – 2-я с Цобелем и Реесом, Франция – 3-я с Ломбардо и Брутье
37вчера, 14:10
⚡ Чемпионат Европы. Женская сборная Германии победила в эстафете, Франция – 2-я, Италия – 3-я
29вчера, 11:05
Дмитрий Губерниев: «В начале следующей недели будет ясно, сможет ли Минск принять Гонку сильнейших. Если отменят Раубичи, состязание может принять Уфа!»
5вчера, 10:36
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
6сегодня, 06:10
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 4-я
523 января, 16:12
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция вышла в лидеры, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
126 января, 13:55
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко вышла на 2-е место, Резцова – 3-я
1326 января, 12:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:55
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Симон – 3-я
25 января, 13:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Лагрейд вышел в лидеры, Йоханнес Бо – 2-й, Ульдал – 3-й
24 января, 15:42
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Жанмонно – 3-я
23 января, 16:08
Рекомендуем