Тихонов об онкологии: «Всевышний послал человека, который меня спас. Этот профессор благодаря фотодинамической терапии вылечил от рака больше, чем все клиники мира»

Александр Тихонов рассказал, как излечился от рака.

– Я уже все про онкологию знаю. Начну рассказывать – многие удивятся.

– А вы расскажите.

– Панацеи от рака не существует. Что провоцирует его развитие? Вирус. И генетическая предрасположенность. На симпозиумах в Австрии, Китае, США на собственном примере объяснял: то, что я сейчас с вами, – чудо.

– Все было настолько запущенно?

– В Израиле после двух операций меня уже похоронили. Перенес клиническую смерть, весил 54 кг. Но Всевышний послал удивительного человека. Который и спас. Если бы продолжал надеяться на израильтян, давно бы скончался.

Меня приятели перестали узнавать – и вдруг подходит мужичок: «Ой, Александр Иванович, вы же мой кумир...» – «А вы кто?» – «Виктор Борисов, профессор. Помогаю людям выжить».

– Тут и неверующие уверуют.

– Приглашает в свой центр. Думаю, ладно, съезжу. Хуже не будет. Тогда понятия не имел, что этот профессор благодаря фотодинамической терапии вылечил от рака больше, чем все клиники мира.

– Цифры помните?

– Около 10 тысяч человек. Но никому это не хочется признавать.

– Почему?

– Я вам говорил про деньги и сатану?

– Да .

– Вот и ответ. Знаю, что руководитель одной из московских онкологических клиник тратил в год по 10 миллионов долларов на охоту в Африке. Обладатель самой большой коллекции оружия. Все на человеческих жизнях!

– Ох.

– Прихожу я к доктору Борисову. Слышу: «Раздевайся по пояс. Ложись». Укол в спину – почти не почувствовал, рука легкая. «Садись, жди час». Думаю, опять какой-то шарлатан... Потом снова: «Ложись». Четыре минуты работают лазером. «Свободен. До завтра». Так 12 дней. Вскоре у меня не просто появляется аппетит – я начинаю жрать!

– Признак выздоровления.

– Чувствую, прихожу в норму. Вот поэтому я с вами сегодня.

– Клиника работает по сей день?

– Да. Только Борисов скоропостижно умер. Теперь принимает его лучший ученик.

– В чем секрет – вы разобрались?

– Борисов мне объяснял – в организме клетки обновляются ежедневно. Здоровая все пропускает через себя. А раковая съедает. Спрашиваю: «А что ты колешь?» – «Хлорофилл в жидком виде. Капля доходит до раковой клетки, ее держит. При попадании луча лазера, безвредного для организма, эта капля взрывается и выделяет кислород. Который смертелен для раковой клетки!»

– Правильно мы поняли вашу мысль – рак заразен?

– Мысль не моя. Об этом знают все ученые мира! – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.