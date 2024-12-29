Александр Тихонов: «Надеюсь, в 2025 году встречусь с Дегтяревым. У нас есть возможности поднять премиальные биатлонистам и сделать их нормальными»

Александр Тихонов хочет встретиться с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

Тихонов намерен обсудить с ним вопрос повышения премиальных выплат биатлонистам.

«Надеюсь, в 2025 году я встречусь с новым министром спорта Дегтяревым. У нас есть возможности поднять премиальные биатлонистам и сделать их нормальными. Для самой богатой страны мира это не проблема», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Дегтярев возглавил весь наш спорт и задал курс на возвращение. Как дела у тех, кто был против?