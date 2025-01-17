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Кубок IBU. Фрей, Аспенес, Ломбардо, Гиро-Пуайо, Паульсен, Баккен выступят в спринте

Баккен и Фрей пробегут спринт на Кубке IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

5-й этап

Брезно-Осрблье, Словакия

Мужчины 

Спринт

Начало – 13:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Сандро Бовизи (Швейцария)

2. Олли Хииденсало (Финляндия)

4. Марко Барале (Италия)

7. Гаэтан Патурель (Франция)

10. Тео Гиро-Пуайо (Франция)

13. Исак Фрей (Норвегия)

16. Сверре Аспенес (Норвегия)

17. Томас Каукенас (Литва)

18. Оскар Ломбардо (Франция)

19. Артем Тищенко (Украина)

20. Николо Бетемпс (Италия)

22. Оскар Ольссон (Швеция)

27. Ветле Паульсен (Норвегия)

29. Туомас Харьюла (Финляндия)

31. Реми Брутье (Франция)

34. Руслан Ткаленко (Украина)

39. Йорген Сетер (Норвегия)

40. Якуб Штвртецки (Чехия)

42. Сиверт Баккен (Норвегия)

45. Николо Гиродо (Италия)

53. Йони Пюкяляйнен (Финляндия)

65. Жак Жеффери (Франция)

91. Эдгар Жени (Франция) 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Сандро Бовизи
Йони Мустонен
результаты
Ветле Паульсен
Туомас Харьюла
logoЯкуб Штвртецки
Жак Жеффери
logoсборная Финляндии
Йорген Сетер
logoСиверт Гутторм Баккен
Оскар Ольссон
Тео Гиро-Пуайо
Сверре Дален Аспенес
logoсборная Норвегии
logoАртем Тищенко
Реми Брутье
logoТомас Каукенас
Николо Бетемпс
logoсборная Украины
Гаэтан Патурель
logoРуслан Ткаленко
logoсборная Франции
Оскар Ломбардо
Исак Фрей
logoсборная Чехии
logoсборная Италии по биатлону
logoКубок IBU
logoсборная Швейцарии
logoМарко Барале
logoсборная Литвы
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