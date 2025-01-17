Кубок IBU. Фрей, Аспенес, Ломбардо, Гиро-Пуайо, Паульсен, Баккен выступят в спринте

Баккен и Фрей пробегут спринт на Кубке IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2024/25 5-й этап Брезно-Осрблье, Словакия Мужчины Спринт Начало – 13:00 по московскому времени. Старт-лист 1. Сандро Бовизи (Швейцария) 2. Олли Хииденсало (Финляндия) 4. Марко Барале (Италия) 7. Гаэтан Патурель (Франция) 10. Тео Гиро-Пуайо (Франция) 13. Исак Фрей (Норвегия) 16. Сверре Аспенес (Норвегия) 17. Томас Каукенас (Литва) 18. Оскар Ломбардо (Франция) 19. Артем Тищенко (Украина) 20. Николо Бетемпс (Италия) 22. Оскар Ольссон (Швеция) 27. Ветле Паульсен (Норвегия) 29. Туомас Харьюла (Финляндия) 31. Реми Брутье (Франция) 34. Руслан Ткаленко (Украина) 39. Йорген Сетер (Норвегия) 40. Якуб Штвртецки (Чехия) 42. Сиверт Баккен (Норвегия) 45. Николо Гиродо (Италия) 53. Йони Пюкяляйнен (Финляндия) 65. Жак Жеффери (Франция) 91. Эдгар Жени (Франция)