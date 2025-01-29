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Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Пуфф выиграла золото, Фихтнер – 2-я, Хейденберг – 3-я

Немка Йоханна Пуфф выиграла золото в индивидуальной гонке на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по биатлону-2025

Мартелл – валь Мартелло, Италия

Индивидуальная гонка 

Женщины 

1. Йоханна Пуфф (Германия) – 47.06,4 (0)

2. Марлен Фихтнер (Германия) – 9,5 (0)

3. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 18,0 (3)

4. Амандин Менжен (Франция) – 30,2 (2)

5. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 48,7 (1)

6. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 1.23,8 (3)

7. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 1.28,6 (2)

8. Линда Цингерле (Италия) – 1.30,8 (2)

9. Стефани Шерер (Германия) – 1.40,8 (2)

10. Леони Жаннье (Франция) – 1.45,9 (2)

11. Байба Бендика (Латвия) – 2.13,6 (4)

12. Кристина Оберталер (Австрия) – 2.18,7 (1)

13. Леа Майер (Швейцария) – 2.31,3 (2)

14. Софи Шово (Франция) – 2.36,9 (4)

15. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 2.39,8 (2)

Расписание чемпионата Европы по биатлону в Мартелле

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Линда Цингерле
Эмма Нильссон
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Илария Скаттоло
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logoАлина Стремоус
logoЭмили Калкенберг
Сири Скар
logoМарте Крoкстад Юхансен
logoсборная Молдовы жен
logoЙоханна Скоттхайм
logoЛидия Жураускайте
Анна Хедстрем
Стефани Шерер
logoчемпионат Европы
Марион Визенсартер (Дайгентеш)
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индивидуальная гонка (жен)
logoМоника Хойниш-Старенга
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logoсборная Швеции жен
logoсборная Украины жен
logoМарлен Фихтнер
logoАнна-Карин Хейденберг
Леони Жаннье
Амандин Менжен
Кристина Оберталер
logoЛеа Майер
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