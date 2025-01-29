Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Пуфф выиграла золото, Фихтнер – 2-я, Хейденберг – 3-я
Немка Йоханна Пуфф выиграла золото в индивидуальной гонке на чемпионате Европы.
Чемпионат Европы по биатлону-2025
Мартелл – валь Мартелло, Италия
Индивидуальная гонка
Женщины
1. Йоханна Пуфф (Германия) – 47.06,4 (0)
2. Марлен Фихтнер (Германия) – 9,5 (0)
3. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 18,0 (3)
4. Амандин Менжен (Франция) – 30,2 (2)
5. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 48,7 (1)
6. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 1.23,8 (3)
7. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 1.28,6 (2)
8. Линда Цингерле (Италия) – 1.30,8 (2)
9. Стефани Шерер (Германия) – 1.40,8 (2)
10. Леони Жаннье (Франция) – 1.45,9 (2)
11. Байба Бендика (Латвия) – 2.13,6 (4)
12. Кристина Оберталер (Австрия) – 2.18,7 (1)
13. Леа Майер (Швейцария) – 2.31,3 (2)
14. Софи Шово (Франция) – 2.36,9 (4)
15. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 2.39,8 (2)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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