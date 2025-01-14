Кубок IBU. Короткая индивидуальная гонка. Шово, Скар, Эрдал, Юхансен, Гальмас Полен, Гигонна, Бене выйдут на старт
Кубок IBU по биатлону-2024/25
5-й этап
Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины
Короткая индивидуальная гонка
Начало – 16:30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Софи Шово (Франция)
6. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)
7. Моника Хойниш-Старенга (Польша)
8. Энни Линд (Швеция)
10. Сири Скар (Норвегия)
12. Каролине Эрдал (Норвегия)
13. Анастасия Меркушина (Украина)
14. Илария Скаттоло (Италия)
16. Вольдия Гальмас Полен (Франция)
20. Эмма Нильссон (Швеция)
22. Жилонн Гигонна (Франция)
24. Беатриче Трабукки (Италия)
25. Анна Хедстрем (Швеция)
28. Камиль Бене (Франция)
33. Марит Ойгард (Норвегия)
39. Леони Жаннье (Франция)
49. Линда Цингерле (Италия)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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