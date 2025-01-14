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Кубок IBU. Короткая индивидуальная гонка. Шово, Скар, Эрдал, Юхансен, Гальмас Полен, Гигонна, Бене выйдут на старт

Кубок IBU по биатлону-2024/25

5-й этап

Брезно-Осрблье, Словакия

Женщины

Короткая индивидуальная гонка

Начало – 16:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Софи Шово (Франция)

6. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)

7. Моника Хойниш-Старенга (Польша)

8. Энни Линд (Швеция)

10. Сири Скар (Норвегия)

12. Каролине Эрдал (Норвегия)

13. Анастасия Меркушина (Украина)

14. Илария Скаттоло (Италия)

16. Вольдия Гальмас Полен (Франция)

20. Эмма Нильссон (Швеция)

22. Жилонн Гигонна (Франция)

24. Беатриче Трабукки (Италия)

25. Анна Хедстрем (Швеция)

28. Камиль Бене (Франция)

33. Марит Ойгард (Норвегия)

39. Леони Жаннье (Франция)

49. Линда Цингерле (Италия) 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoАнастасия Меркушина
logoсборная Италии жен
logoЖилонн Гигонна
Сири Скар
результаты
logoМарте Крoкстад Юхансен
logoсборная Украины жен
logoМоника Хойниш-Старенга
logoсборная Швеции жен
logoМарит Ойгард
Камиль Бене
logoсборная Норвегии жен
индивидуальная гонка (жен)
Илария Скаттоло
Вольдия Гальмас Полен
Леони Жаннье
Эмма Нильссон
logoсборная Польши жен
logoКубок IBU
Линда Цингерле
logoКаролине Эрдал
logoСофи Шово
Анна Хедстрем
logoсборная Франции жен
Беатриче Трабукки
Энни Линд
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