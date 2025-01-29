Расписание чемпионата Европы по биатлону в Мартелле
В итальянском Мартелле пройдет чемпионат Европы по биатлону.
Чемпионат Европы по биатлону-2025
Мартелл – валь Мартелло, Италия
Расписание гонок
29 января, среда
Индивидуальная гонка, женщины
12:30
Индивидуальная гонка, мужчины
16:30
31 января, пятница
Спринт, женщины
12:45
Спринт, мужчины
16:15
1 февраля, суббота
Гонка преследования, женщины
13:00
Гонка преследования, мужчины
15:45
2 февраля, воскресенье
Эстафета, женщины
12:45
Эстафета, мужчины
15:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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