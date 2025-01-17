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Кубок IBU. Шово, Гальмас Полен, Юхансен, Скар, Эрдал, Ойгард, Твиннерайм выступят в спринте

Шово и Эрдал выступят в спринте на этапе Кубка IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

5-й этап

Брезно-Осрблье, Словакия

Женщины

Спринт

Начало – 16:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Сири Скар (Норвегия)

2. Зузана Ременова (Словакия)

3. Вольдия Гальмас Полен (Франция)

7. Илария Скаттоло (Италия)

9. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)

11. Энни Линд (Швеция)

14. Эмма Нильссон (Швеция)

15. Анна Хедстрем (Швеция)

17. Софи Шово (Франция)

20. Каролине Эрдал (Норвегия)

22. Анастасия Меркушина (Украина)

23. Тереза Винкларкова (Чехия)

24. Марит Ойгард (Норвегия)

26. Леони Жаннье (Франция)

27. Гунн Твиннерайм (Норвегия)

29. Беатриче Трабукки (Италия)

40. Тува Ос Страте (Норвегия)

49. Линда Цингерле (Италия)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoКубок IBU
logoсборная Швеции жен
Гунн Твиннерайм
logoТереза Винкларкова
Эмма Нильссон
Линда Цингерле
logoСофи Шово
logoМарит Ойгард
Энни Линд
logoсборная Франции жен
logoсборная Италии жен
logoМарте Крoкстад Юхансен
Беатриче Трабукки
Тува Ос Страте
Анна Хедстрем
Вольдия Гальмас Полен
Зузана Ременова
результаты
logoАнастасия Меркушина
logoсборная Украины жен
Леони Жаннье
logoсборная Словакии жен
logoКаролине Эрдал
logoсборная Норвегии жен
Сири Скар
Илария Скаттоло
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